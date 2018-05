Caso Alan Villouta | Se complica la situación del empresario que mató al joven

COMPARTIDOS: 0

Esta mañana, en la sexta Cámara del Crimen, se llevó a cabo la audiencia preliminar por el caso Alan Villouta.

La defensa del empresario de transportes Alejandro Vedinelli, acusado de atropellar y matar a Villouta, solicitó la suspensión del juicio pero no se la otorgaron.

Eduardo Gregorio, abogado defensor de Verdenelli, indicó: “Yo planteé la suspensión del juicio pero se opusieron. Pedí la suspensión de audiencia para anteponer un recurso ante la Corte. Hay acuerdo conciliatorio en el expediente, la reparación integral es una parte del planteamiento. Ahora iremos a la Corte y entiendo que me darán lugar, porque los argumentos que me han dado no son suficientes" dijo el letrado.

"Yo entiendo que jurídicamente es posible, por eso lo voy a plantear.“La reparación no tiene nada que ver. La suspensión de juicio a prueba es un instituto que se usa en la legislación en muchos delitos, tiende a evitar la imposición de una pena. La sola imposición de una pena no le trae beneficio a la sociedad, en cambio las actividades reparatorias traen más beneficios”. agregó el abogado quien además solicitó que los querellantes no participen durante el proceso.

Por su parte, Ariel Benavidez, abogado querellante, explicó que no se podría acceder: “Se ha opuesto a ambos planteos. Los defensores pidieron que querella no tuviera participación, lo que también fue negado. Cuando tuvimos la oportunidad de hablar nos opusimos a la suspensión de juicio a prueba y a la reparación integral.

Lo cierto es que ambos argumentos fueron planteados como criterios de oportunidad. Sin embargo, finalmente, el Ministerio Público no otorgó ese consentimiento y en definitiva el tribunal resolvió negar ambos principios de oportunidad y la querella pudo participar. La defensa tiene derecho a hacer el planteo que crea conveniente”.En quince días estarán haciendo este pedido a la Corte, lo cual dilatará más la resolución que busca la familia Villouta, nada más y nada menos que justicia.

