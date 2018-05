Llaver desafió el circuito de Potrero y ganó la final

Un cuyano triunfó en su Región. El mendocino Bernardo Llaver dio la nota en la cuarta fecha del Súper TC 2000 y hoy ganó con mucha autoridad la final en el circuito de Potrero de los Funes, San Luis.

El sanmartiniano exprimió a más no poder su Chevrolet Cruze y se tornó inalcanzable para Martín Moggia (2º) y su coterráneo Julián Santero (3º). Con el triunfo de hoy, Berni no hizo más que haber coronado un fin de semana perfecto ya que el sábado había salido primero en la clasificación.

Otro mendocino que se destacó fue Santero, quien compite con un Corolla del Toyota Gazzo Racing, y logró subir al podio. El joven de Guaymallén también cerró un finde positivo en tierras puntanas.

Luego de su victoria en San Luis, Bernardo Llaver agradeció a todos por el apoyo recibido.

“El equipo me entregó un auto muy superior, era el auto soñado. Lo único que tenía que hacer era no equivocarme. El comienzo de año me costó, tenía potencial pero no se me daba. Este fin de semana se me dio todo y pude aprovechar el auto que me entregó el Equipo YPF Chevrolet”, señaló el piloto del Este.

Por otro lado, Berni reconoció lo complicado que es manejar en un autódromo como el de Potrero. “Estoy muy contento por este triunfo, si bien pareció simple, es muy difícil manejar acá en Potrero, si te equivocas, perdés todo”, cerró el ganador de la final.