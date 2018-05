Lavagna: "El Gobierno tiene que aflojar un poco con los aumentos de tarifas"

COMPARTIDOS: 0

El diputado nacional por el Frente Renovador Marco Lavagna, aseguró hoy que los legisladores de la oposición pretenden que el Gobierno "afloje un poco" con los ajustes de tarifas, para que la gente pueda pagarlas en base a su poder adquisitivo.

"Buscamos que se afloje un poco el ritmo de aumento de tarifas, para permitirle a la gente que respire un poco. No buscamos volver para atrás, a un esquema de subsidios que sabemos que no funcionaba. No buscamos congelar tarifas y que no se aumenten nunca más, sino hacerlo en base al poder adquisitivo que tiene la gente", puntualizó el legislador.

Este miércoles, a partir de las 14:00, diputados de la oposición intentarán lograr dictamen favorable de la propuesta contra la suba de tarifas de servicios públicos en la comisión de Presupuesto y Hacienda, para que el proyecto pueda ser tratado en el recinto.

En declaraciones a los medios, Lavagna resaltó: "todos sabíamos que el esquema de tarifas anterior no iba más, pero tampoco le podemos pedir a la gente un esfuerzo que hoy no está en condiciones de hacer".

Además, resaltó que "no buscamos hacer algo sin el Gobierno, buscamos el consenso con el Gobierno. Eso no es demagogia".

En las últimas dos semanas, el oficialismo logró trabar dos veces el debate sobre tarifas en la Cámara de Diputados, una iniciativa que contempla la posibilidad de retrotraer las tarifas de servicios públicos a diciembre pasado, más la actualización de las facturas según el índice salarial, entre otros puntos.

