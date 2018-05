Oficina de Ética Pública, ¿ir por castigo o por reconocimiento?

Tras la salida del secretario legislativo Diego Seoane, intentaron por todos los medios que la tormenta que se desató en la trastienda parlamentaria no llegara a conocimiento público. Fue otro duro asunto que debió enfrentar la vicegobernadora Laura Montero por un funcionario de su entorno que había sido eficiente y clave en todo lo que la primera en la línea sucesoria produjo en el Poder Legislativo mendocino. Quizá por eso es que Montero logró una honrosa salida del joven abogado de quien el poder central habría solicitado la cabeza.

Seoane no se hizo ni en la política ni en la función pública, y mucho menos en el laberinto parlamentario provincial, para su llegada al cargo de secretario legislativo del Senado. Alguna vez estuvo del otro lado del mostrador como legislador (2003 – 2007), siendo protagonista de uno de los momentos más fuertes donde la institucionalidad y la paz social de la provincia estuvieron en juego. Con una provincia de rutas cortadas por cientos de piquetes en sus principales oasis productivos, con multitudinarias marchas por las principales calles céntricas y una Legislatura sitiada. Fueron aquellos días en que los mendocinos de las zonas rurales se compactaron con los capitalinos con un solo objetivo: que en Mendoza no haya exploración ni explotación minera metalífera.

Fue el histórico momento cuando al agua que vierten los glaciares en arroyos y ríos se la defendió con una contundencia tal, que hay pocos hechos históricos en la vida mendocina que tenga semejante precedente. Y allí, Seoane fue clave en la confección de la Ley 7.722 que puso paz y fortaleció ese bien tan preciado que tiene la provincia, como es su institucionalidad. Una ley transformada en la presea dorada de la lucha que logró lo que otros pueblos del país no pudieron: detener una cuestionada actividad minera que contamina el agua y pone en riesgo la vida humana, animal y vegetal.

Por eso era entendible y atendible que un hombre que conoce los instrumentos jurídicos, como la Ley 7722, se expidiera sobre un nuevo procedimiento que muchos alertan, discuten y se han comenzado a movilizar hacia las rutas, como la antesala de la ley que cuida por sobre todo el agua y el medio ambiente provincial. El mecanismo de extracción hidrocarburífera de fractura hidráulica había encendido nuevamente las luces rojas de la ciudadanía rural y urbana. Por eso, con mucha responsabilidad y compromiso, el funcionario legislativo dijo lo suyo y fue suficiente para que su estadía en el Senado tuviera los días contados.

El ahora ex secretario legislativo del Senado y ahora flamante integrante de la Oficina de Investigaciones Administrativa y Ética Pública, habría expresado en la página oficial de la Cámara alta que “para llevar adelante una actividad de este tipo (fracking) donde está comprometido el medio ambiente, se tendría que haber analizado como guía lo que dijo la Corte en el fallo de la 7722. Y si bien ese fallo está relacionado a una ley que pone límites a la explotación metalífera, como ahora estamos hablando de hidrocarburos no convencionales, de alguna manera está comprometido el medio ambiente, está comprometido el recurso hídrico, está comprometido el consenso social. Por todo esto es que debería haberse llevado a cabo los parámetros que marcó la corte al declarar constitucional a la Ley 7.722".

Seoane había cometido un pecado que el establishment político actual no deja pasar y mucho menos tiene algún tipo de consideración. Nada, ni nadie discute o muestra tan siquiera diferencias de parecer fundamentadas ante el poder central. Sobre todo, cuando desde el Poder Ejecutivo todos salieron a defender el Decreto 248 que oficializa la aplicación de la fractura hidráulica para extraer petróleo y gas no convencional. La postura de Seoane no solo fue expuesta en la página oficial del Senado, ya que también se distribuyó visiblemente por las redes sociales, una cuestión que no dilató un segundo el pedido de apartarlo del Poder Legislativo.

Poco y nada se sabe de lo que pasó desde el pedido hasta la salida formal de la Legislatura del joven abogado. El mismo Seoane negó que alguien le haya dicho algo, y reafirmó sus dichos y su posición sobre el fracking y su irrestricta defensa al contenido de la Ley 7722 en la defensa del medio ambiente y el agua. Eso sí, colocó un círculo protector sobre Montero y su apoyo, como dejándola fuera de toda cuestión ligada a su salida del Senado. Puso el acento en que la idea que él esté en la Oficina de Ética Pública es un mensaje claro desde el espacio político del que proviene, donde no habrá concesiones ni zonas grises. Un sugestivo y claro mensaje de dirección definida.

Muchos observadores indican desde la trastienda política que el pedido de sacar al abogado radical de ese puesto legislativo no lo habría tomado bien la vicegobernadora Montero. Pero, pasados los vientos huracanados que dejaron chispazos cruzados entre los edificios gubernamentales, la mujer fuerte del Poder lLgislativo logró imponer una cuestión que le acarrearía réditos políticos. El primero fue inmediato, cuando quedó claro el mensaje de transparencia desde ese poder del Estado y desde ese espacio político que integra la vicegobernadora. Seoane lo habría confirmado con sus dichos al hablar del lugar que ya ocupa en Ética Pública.

El caso de este funcionario también deja claro que la relación entre quienes gobiernan la provincia no fue, no es, ni será fácil hasta el final de la gestión. Que no todos en el oficialismo cumplen a pie juntillas las órdenes. Dirigentes, como Seoane, creen que ejercer y permitir ejercer el libre ejercicio de expresarse es un elemento fundamental para la democracia. Algo que el ahora ex secretario legislativo del Senado dejó sentado antes de retirarse del edificio de la Legislatura. Del mismo modo que su militancia política no cambiará sus fuertes convicciones hacia ese instrumento, la Ley 7722, que defiende el agua y el medio ambiente. Lejos de actitudes acomodaticias que han tenido y tienen algunos de sus correligionarios.

Daniel Gallardo – Periodista de medios del Grupo Cooperativa