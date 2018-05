NOMBRE POLÉMICO | El comentario que hizo arder a Nati Jota en Twitter

COMPARTIDOS: 0

La panelista de ESPN Redes, Nati Jota recibió una dura crítica en las redes sociales a partir de su designación por parte del canal para cubrir el mundial de Rusia 2018.

Nati Jota se encontró con este mensaje en una de sus redes sociales predilectas para subir fotos y comentarios: Twitter

Un usuario de Twitter le escribió: "No es machista criticar a Nati Jota. Que lo cubra Angela Lerena, Alina Moine, gente que sabe del tema hace 15 años, y no una mina de 23 que tuitea como si tuviera 12 y que va a ir al Mundial a preguntarle a Messi si se pelea con Agüero por quién se come la última milanesa".

No es machista.

Que lo cubra Angela Lerena, Alina Moine, gente que sabe del tema hace 15 años, y no una mina de 23 que twittea como si tuviera 12 y que va a ir al mundial a preguntarle a Messi si se pelea con Agüero por quien se come la ultima milanesa. https://t.co/FHSbv7Drkz — Mc Queen (@AgustinGalluzzo) May 18, 2018

Nati Jota, de 23 años de edad, se caracteriza por subir fotos divertidas a Instagram y acidos comentarios reflexivos sobre su día a día.

La rubia periodista Nati Jota reaccionó con enojo pero manteniendo su profesionalismo y contestó: “Nunca vi indignados porque fuera un notero de CQC a hacer notas de color o alguno del programa de Tinelli a romper los huevos. Sí es machista. Y seguramente (y ojalá!), Angela y Alina vayan. Y de ESPN también va mucha otra gente. No le saco el lugar a nadie experto en lo deportivo. Voy a hacer algo distinto. No sé qué tanto cuesta entender eso".

Nunca vi indignados porque fuera un notero de CQC a hacer notas de color o alguno del programa de Tinelli a romper los huevos. Sí es machista. Saludos. https://t.co/RDB5NMf429 — NATI JOTA 🎪🦄 🤷🏼‍♀️ (@natijota) May 19, 2018

Y seguramente (y ojalá!), Angela y Alina vayan. Y de ESPN también va mucha otra gente. No le saco el lugar a nadie experto en lo deportivo. Voy a hacer algo distinto. No sé qué tanto cuesta entender eso. — NATI JOTA 🎪🦄 🤷🏼‍♀️ (@natijota) May 19, 2018

¿Se operó las "lolas" Nati Jota?

"Me voy a sacar lolas porque me duele la espalda y no me gusta estéticamente; tener tetas grandes era moda antes" comnetó en los medios hace un tiempo. Ante la pregunta de muchos usuarios, las lolas de Nati Jota, son naturales y de hecho el exuberante tamaño de las mismas le molestan.

"Primero, en líneas generales, tener tetas era moda antes. Ahora la ropa está pensada para chicas más planas. Segundo, porque me duele la espalada. Además, estéticamente no me gusta. Es difícil estar erguida frente al mundo porque te da vergüenza. Terminás encorvada" contó en los medios.

