DINERO | Jennifer Lopez se pone un abrigo de piel y saca otro hitazo en este 2018

Jennifer Lopez, demuestra que la edad no es un impedimento para nada. La latina tendrá una importante cita este domingo 20 de mayo en Las Vegas, cuando llegue al MGM Grand Garden Arena para los Billboard Music Awards edición 2018.

JLo, va a estrenar próximamente “Dinero”, un nuevo tema en el que participó también DJ Khaled y Cardi B según la información que brindó Epic Records.

Jennifer Lopez de 48 años de edad es una de las estrellas latinas musicales latinas más solicitadas.

“Dinero”, el nuevo trabajo de JLo junto a Cardi B y DJ Khaled se estrenó ayer jueves, 18 de mayo en YouTube y Spotify.

Jennifer Lopez tiene dos hijos: Maximilian David Muñiz (2008) y Emme Maribel Muñiz (2008).

La canción está cantada principalmente en inglés pero también hay pasajes en español como "If you ain’t getting no pesos, ¿qué estás haciendo? /Stack it up like legos, quiero dinero".

El nuevo disco de Jennifer Lopez aún no tiene fecha de lanzamiento en este 2018 pero incluirá las canciones: "", "El anillo", y "Ni tú ni yo" y ahora se le sumará “Dinero”.

