Volveremos… ¿Volveremos?

Después del gusto amargo que dejó el mundial de Brasil 2014 se veía eterna la llegada de Rusia 2018 y sin embargo está a la vuelta de la esquina, tras haber sido finalistas de la Copa del Mundo y doblemente finalistas en ambas Copas América nos sentimos verdaderamente poderosos (cómo en la gran mayoría de las cosas siendo argentinos), pero recordando los resultados de este trio de finales es preferible recordar otras cosas…

El tema es qué papel vamos a hacer en el país europeo. ¿Se repetirá la hazaña como en Brasil? ¿O haremos la impresentable actuación de Corea-Japón 2002 en donde no pasamos primera ronda? Somos un país muy exitista y demandamos la victoria a como dé lugar y sin valorar esfuerzos ni caminos. A nadie le gusta ser segundo en nada… Buscamos la gloria siempre, el tema es si estamos preparados para ella.

Interminable es el debate por quienes deben estar o componer el once titular, se discute si se debe priorizar la historia o el momento y la racha individual, apellidos sobran lo que falta es sangre por no decir lo que aportan las gallinas para alimentarnos… Imagino lo que sentirán hoy en día Kempes, Luque, Goycochea, Maradona, Fillol y tantos otros que no menciono porque son interminables aquellos próceres argentinos que jugaban con el corazón en la mano y sin tantos sponsors en las camisetas. Pero tampoco podemos vivir siempre de la historia, por el contrario lo que hay que hacer es renovarla. Todo el planeta tendrá puestos los ojos en nuestro número 10, para muchos el mejor jugador de todos los tiempos, para otros el mejor jugador del mundo, para éste admirador del fútbol un crack.

A esta altura del año donde quizás deberíamos tener todo confirmado, aún tenemos dudas sobre lo que decidirá Sampaoli a la hora de dar a conocer los 23 representantes argentinos y de ahí vendrá otra nueva catarata de opiniones, criticas, insultos y halagos sobre todos los apellidos que compongan dicha lista. Juzgar porqué lleva a éste y porque no llevó a aquel, llevar más del ámbito local, mezclar jugadores del torneo local con jugadores que se desempeñan e Europa o también seguir apostando a los conocidos.

Sin dudas que este mundial será muy especial para nosotros debido a que será el fin de un ciclo de jugadores que tendrá su última oportunidad para reivindicarse con el sabor amargo que quedo en sus bocas y corazones por las actuaciones pasadas y para poder marcharse por la puerta grande ante un país que, reitero, nos caracterizamos por pedir siempre más y llegar a lo más alto sin importar lo recorrido.

Nos tomamos la libertad de decir que el grupo que nos tocó es más que accesible con dos equipos “desconocidos” como potencias y un rival ya conocido como Nigeria en donde pasamos victorias y derrotas, y quizás olvidamos que el futbol ha cambiado demasiado. Ya la lógica no existe ni en los mundiales ni en ningún torneo, no existen los equipos chicos, ni los invencibles. Cada partido será de 90 minutos que habrá que jugar y hasta no escuchar el pitazo final no podremos hacer una evaluación de lo que pase en el campo de juego.

Será el deseo de todos que el frío característico en el país soviético sea sólo eso y no debamos sentir el congelamiento nuevamente en nuestros corazones futboleros por una performance negativa a lo que esperamos ver, somos conocidos en el mundo por la pasión y la manera de vivir el futbol y sin dudas que coparemos y le daremos mucho calor y color a un mundial que sin dudas será, como cada cuatro años, el evento más esperado por todos.