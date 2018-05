DATOS CLAVES| Todo lo que tenés que saber sobre el casamiento entre Meghan Markle y Harry

COMPARTIDOS: 0

Rachel Meghan Markle, de 36 años de edad muy conocida por su papel interpretando a Rachel Zane en la serie estadounidense Suits, contraerá matrimonio este sábado con el Príncipe Harry.

La Boda Real, este 19 de mayo, tendrá exigente normas, protocolos y tradiciones en sus compromisos oficiales, también habrá reglas que rigen el comportamiento y hasta la manera de vestir de aquellos que asistan como invitados a una boda real.

Tanto Meghan Markle como también el príncipe Harry, darán el Sí frente a 2000 invitados en la capilla de St. George en Windsor.

Las reglas para asistir a la Boda Real de Meghan Markle y el príncipe Harry

- No usar escotes, tacones muy altos o faldas cortas: Si vas de invitada de un miembro de la realeza, considera el tamaño de tus tacones, el largo de tu falda y el brillo de tus joyas. Lo menos que querrás ese día es acaparar la atención que debe ser para ellos.

- Los sombreros son un must: Según señala Alexandra Messervy, editora ejecutiva del portal dedicado a los protocolos reales, The English Manner, la invitación a la boda real de Harry y Meghan especifica que el dress code para las mujeres invitadas es de vestido y sombrero. Según ella, en años anteriores, no hubiera sido necesario puntualizar la obligación de llevar estos últimos, pues era algo de rigor, lo cual demuestra lo laxa que está siendo la Corona con esta ceremonia.

-Los sombreros no deben obstruir la vista de tus vecinos: Los asistentes deberán evitar grandes diseños pues es de muy mala educación no permitir que los demás vean la ceremonia.

- Los tocados también son bien vistos: Esta alternativa a los sombreros es una de las opciones entre las más jóvenes de la realeza. Incluso la propia Meghan Markle ha demostrado tener un especial gusto por ellos.

- Deben estar familiarizados con los protocolos básicos de la realeza: Como por ejemplo hacer una pequeña reverencia al saludar a un miembro de la Corona, hablar después que ellos y nunca ofrecerles un apretón de manos. Costumbres que son vistas como buenos modales.

- No es momento para selfies: La familia real inglesa prefiere que las imágenes de sus compromisos oficiales la capturen profesionales y más en una boda real. Además, puede ser algo poco respetuoso, especialmente mientras se celebre la ceremonia.

- Evitar los errores a toda costa: Por ejemplo, intentar iniciar una conversación con la Reina o abrazarla. De nuevo, se trata de tener sentido común y estar al tanto de las reglas que rigen a la Casa Real.

- Prohibidos los regalos: Esta no es una boda común como ya se pueden haber dado cuenta. Harry y Meghan han pedido que los invitados aporten a organizaciones de caridad cercanas a ellos como presente de boda.

La lista de invitados a la Boda Real entre Harry y Meghan

Se espera que esté el amplio círculo de amigos del príncipe Harry y los numerosos contactos de Meghan con el mundo del espectáculo. El evento estará repleto de famosos de todos los ámbitos.

El faltazo del padre de Meghan a la Boda Real

Con un comunicado la actriz estadounidense Rachel Meghan Markle, dejó en claro que su padre no asistirá a su boda con el príncipe Enrique de Inglaterra para "concentrarse en su salud".

"Lamentablemente, mi padre no asistirá a nuestra boda. Siempre he querido a mi padre y espero que se le dé el espacio que necesita para concentrarse en su salud" anunció públicamente la famosa actriz de Suits.

Thomas Markle, de 73 años de edad, no asistirá a la boda de su hija Meghan por problemas de salud.

¿Quién acompañará la novia al altar?

Hasta ahora, la versión más sólida es que lo hará la madre de Meghan Markle, quien sí asistirá a la ceremonia.

¿Asistirán las Spice Girls a la Boda Real?

Todo indica que Emma Bunton, Victoria Beckham y Geri Horner, tres de las ex integrantes de las Spice Girls asistirán.

Por el momento parece que no asistirían Mel C y Mel B.

De hecho, esta última había anunciado en febrero que el grupo asitiría completo y actuaría en la recepción.

Los Beckham también asistieron a la boda del Príncipe Guillermo y Kate Middleton. Y Geri Horner ahora se mueve en círculos de la alta sociedad después de haberse casado con el piloto de Fórmula Uno, Christian Horner.

Hablando de ‘Suits’, las escenas más hot que enloquecieron a todos los fans de Meghan Markle

Meghan Markle interpretó a Rachel Zane en la serie Suits nada más y nada menos que Siete temporadas y 108 episodios rodados entre 2011 y 2018.

El creador Aaron Korsh quiso darle una oportunidad aunque apenas había interpretado personajes con sustancia en la televisión norteamericana y el resultado fue excelente: su química entre ella y Patrick J. Adams, que interpretaba a Mike, fue una dupla que cautivó muchísimo al público.

