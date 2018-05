Ahora, la estrella es Fátima Flórez

COMPARTIDOS: 0

Es el mal de todo imitador. El público ovaciona a sus personajes en el teatro o se descostilla de la risa cuando los ve por televisión, pero muchas veces no sabe siquiera quién es la persona detrás de tanto maquillaje, gesto y vestuario.

Pero con su nuevo espectáculo, Fátima Flórez apostó por dejar de ser “la que imita a Susana Giménez” o “la que hace la voz de Marge Simpsons”, para ponerse, más que nunca, en su propia piel. Los personajes, por supuesto, vienen incluidos. Está Susana, está Madonna, está Gladys La Bomba Tucumana, está Michael Jackson, Mirtha Legrand y muchos otros, pero ahora, ella pone el nombre, por eso, el show se llama Fátima Superstar.

Lejos de “jugarle en contra”, a Fátima Flórez, ponerle el nombre a su show, le trajo excelentes resultados: gran temporada estival y un premio Estrella de Mar de Oro 2018.

Ahora, la imitadora llega a Mendoza con todos sus personajes para presentarse en el teatro Roma, de San Rafael y en el Plaza, de Godoy Cruz.

Antes del espectáculo, Fátima pasó por el programa Así estamos, por Estudio 91.7 y adelantó: “Acá no hay playback. Se canta en vivo. Venimos con acróbatas, con bailarines, con músicos en vivo, con pantallas y con tecnología de última”.

“Yo empecé como bailarina con Pepito Cibrián, pero mi primera imitación famosa fue Xuxa, que estaba en el espectáculo anterior, pero este show es completamente nuevo”, dijo la imitadora que, repasando su carrera, aseguró que aprendió de todos los grandes humoristas con los que trabajó.

En cuanto a los pormenores de su profesión, Fátima contó: “Yo para meterme en un personaje, necesito meter, no solo la voz. Hay que meter el cuerpo, el alma y el gesto. Es un todo para llegar al público. Por eso yo no soy tan amiga de las máscaras, porque creo que el actor con su cara puede hacer todo. Así como tenemos músculos en el cuerpo, tenemos músculos en la cara”.

Por otra parte, la protagonista de Fátima Superstar –espectáculo escrito y dirigido por Norberto Marcos– recalcó su paso por el Gran Cuñado de ShowMatch como un momento de inflexión en su carrera. “El salto fue con Tinelli. Eran las épocas del 2009 y, en la tele, estaban los 40 puntos de rating y vos ponías la carita pero, era tremendo. Ahí estuve en el Gran Cuñado e hice a (Viviana) Canosa, (Silvia) Süller y Nacha (Guevara). Ese fue el primer año en Tinelli, pero primero era muy masculino el humor en Tinelli”, señaló.

“Nunca me pasó que me llamen y me digan: ‘no me imités’”, aseguró Fátima Flórez que, por último, reveló los pormenores de una de las imitaciones más aclamadas de su nuevo espectáculo: la de Mirtha Legrand. La humorista dijo que, cuando la Chiqui terminó de ver su imitación “se puso de pie, se emocionó, dijo que nunca creyó que la iba a hacer con semejante respeto. Yo me pongo un vestido que ella usó, los lentes y sin máscaras, todo en un minuto, porque nunca hay que cortar el show”.

Sobre el show

Fátima Superstar

-Funciones: mañana, a las 21.30, en el teatro Roma de San Rafael.

Sábado a las 21.30 y domingo, a las 20, en el teatro Plaza de Godoy Cruz.



-Entradas: en la boletería de los teatros, en 1000tickets.com.ar, venta telefónica al 0810-777-8484 y en la calle Alem al 22, Ciudad de Mendoza