DURÍSIMA | La respuesta de Rochi Rial para su hermana More luego de la pelea

More Rial llenó de sorpresa y polémica las redes en el día de ayer al escribir: “Si supieran realmente la verdad muchos se quedarían callados y se les caería un ídolo. A mí la plata no me hace más persona pero parece que a otras personas sí” fue el posteo bomba que hizo More Rial en una historia de Instagram.

Pero la cosa no quedó ahí, la joven disparó en torno a su padre Jorge Rial: “Él solamente ama a sus gatos, pero después así le pagan también”.

More Rial, “fue por todo” en el seno familiar ya que también apuntó contra su hermana, Rochi Rial y la trató de “sorete” y de que lo único que le interesaba era el dinero.

Horas más tarde, More Rial salió a pedir disculpas.

Pero todo se tornó muy polémico en la familia Rial porque ahora fue Rochi Rial la que salió a responder las acusaciones de More y ¡la mandó al psicólogo!

