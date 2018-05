Maduro: "No me importa para nada la opinión de la élite europea"

COMPARTIDOS: 0

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, restó importancia este miércoles al riesgo de que se apliquen nuevas sanciones contra su país tras las elecciones generales anticipadas de este domingo, consideradas ilegítimas por la oposición.

"Son amenazas inaceptables para cualquier país soberano del mundo", dijo Maduro en una entrevista con la cadena televisiva France 24. "Nadie debe meterse en los asuntos internos de otros países".

Aludiendo al riesgo de la Unión Europea, que aprobó ya paquetes de sanciones contra el país caribeño, aplique nuevas sanciones tras los comicios, Maduro afirmó que "no le importa" las sanciones de esa "élite que gobierna Europa" y que "tiene en la cabeza un complejo de superioridad colonialista".

"Ellos se creen dueños de sus antiguas colonias. Pero no es así, somos gente libre (...). No me importa, pero no me importa para nada la opinión de la élite europea sobre el proceso político venezolano", agregó el mandatario que se perfila como favorito en las elecciones, según las encuestas.

Sobre el llamado de varios países, incluyendo Estados Unidos y los 14 países del grupo de Lima, a suspender las elecciones, Maduro se mostró tajante. "En Venezuela va a haber elecciones" este domingo, afirmó.

El heredero de Hugo Chávez cuestionó además las cifras publicadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que señaló recientemente que Venezuela culminará este año con una inflación del 13,800% y una caída del PIB del 15%.

"La inflación es inducida, es producto de un ataque al sistema cambiario, a la moneda nacional", afirmó.

Admitió que Venezuela "tiene problemas económicos" pero agregó que "todos los países lo tienen". "Nosotros los atendemos y los iremos resolviendo", apuntó.

También negó que Venezuela atraviese una crisis humanitaria. Aceptó que existe un "problema de abastecimiento" pero para él la situación no es peor que la de otros países, como Colombia, "donde la miseria alcanza el 50%".

Rechazó además las afirmaciones de que más de un millón de venezolanos han cruzado la frontera con Colombia en busca de nuevas oportunidades. "No es verdad", afirmó.

Para Maduro, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, que participa en una "campaña permanente contra Venezuela" "inventó" ese "cuento".

Unos 20,5 millones de venezolanos -dos tercios de la población- están convocados par elegir al jefe de Estado en una sola vuelta. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina han advertido que no reconocerán los resultados de los comicios.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-5-15-18-8-39-video-policias-torturaron-con-un-cinturon-a-un-preso-para-que-cante-informacion

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-5-15-17-1-58-insolito-los-consejos-misoginos-de-la-afa-para-levantarse-rusas-en-el-mundial