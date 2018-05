VIDEO | El extraño método de Stefy Xipolitakis para combatir la inseguridad

COMPARTIDOS: 0

Stefy Xipolitakis de 32 años de edad, hermana de Vicky Xipolitakis padeció un terrible robo hace algunos días, mientras estaba en su auto. La noticia se replicó en todos los portales de noticias.

La original idea que tuvo la Xipolitakis cantante consiste en, a partir del duro momento que le tocó vivir, llevar en el lugar del acompañante del auto, un muñeco inflable.

“Me dijeron que la modalidad de robo es a las mujeres que manejan solas. Por eso (el muñeco) siempre conmigo. No hay nadie que me ayude, si yo no busco una solución tengo miedo de salir a la calle, entonces me acompaña él, que todavía no tiene nombre. A mí me ayudó mucho así que te puede ayudar a vos también” contó a los medios Stefy Xipolitakis.

Instagram: https://www.instagram.com/stefyxipolitakisok/?hl=es-la

¿A qué se dedica Stefy Xipolitakis?

Más videos de Stefy Xipolitakis:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-5-16-15-46-27--ivana-nadal-la-morocha-argentina-que-conquisto-america

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-5-16-8-4-23-portaligas-blanco-suzy-cortez-enmudecio-a-todos-con-esta-foto