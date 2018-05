Una anciana contrató una empleada doméstica y vivió un infierno

COMPARTIDOS: 0

Una mujer de 85 años, que vive en la calle Santiago del Estero al 1100 de la provincia de Salta fue víctima de un terrible timo por parte de una joven empleada que entró a su casa a trabajar para ella.

Susana se llama la anciana que ahora reclama ayuda a las autoridades por ser víctima de una muchacha de 22 años, que le dejó un currículum apócrifo en sus referencias e incluso uno de los números de un lugar donde supuestamente había trabajado pertenecía a la suegra de la joven y al llamar la señora, esta le habló maravillas de la aspirante.

La jubilada, luego del contacto positivo que le generó el currículum, la tomó y le facilitó todo lo pertinente a la seguridad del hogar.

La joven ladrona, apenas pudo le sustrajo, según denunció la mujer, pertenencias, un celular y ¡USD $8 mil!

La ancianita sufre de diabetes y tiene sus pulmones comprometidos también. Solicita que la Justicia no haga oídos sordos a su caso.

El dinero, según explico la víctima, estaba en un armario y desde allí fue desapareció.

Susana hizo la denuncia y las autoridades detuvieron a la muchacha 35 días y logró escapar de su pena realizando trabajos comunitarios.

“Yo no quiero que esté presa porque aunque no me lo creas, le tengo afecto. Quiero que me devuelva todo lo que me robó" le contó la víctima Que Pasa salta.

La parte más dura de la historia

La anciana aseguró que en el Facebook de la joven ladrona, hay posteos que dan cuenta de que adquirió una casa, una moto y un auto. Susana asegura que con su dinero.

Formulario para realizarle a una empleada doméstica

Con curriculum vitae en mano de la empleada doméstica, pregunta que edad posee y cuantos años ha ejercido su trabajo.

Has preguntas sobre los trabajos a los cuales ha estado anteriormente y el motivo por el cual se ha ido.

Consulta si es afín a los niños o a los ancianos y si tiene experiencia en esa labor.

¿Le interesaría trabajar horas extras?

Pregunta si está dispuesta a trabajar en los días y horarios que tú determines y si está de acuerdo con el salario que le ofrecerás par que luego no hayan malos entendidos.

¿Los días feriados trabaja? Si es así, ten en cuenta que se abona doble. Comenta también el tema de las vacaciones y como se pagarán las mismas.

¿Cómo se desenvuelve en la cocina, el lavado, la limpieza del hogar y el planchado?

y el planchado? ¿Tiene hijos? Trata de inmiscuirte en sus necesidades personales, ya que probablemente posea familia a la cual deba atender y ayudar de manera económica. Sé considerable.

¿Está dispuesta a estar un período a prueba?

Comenta el tema de la vestimenta, si es que le apetece utilizar alguna en particular para sus tareas.

