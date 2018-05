El Flaco Gil se pone ‘popero’ en su nuevo disco

COMPARTIDOS: 0

A pesar de la formación melódica que plasmó en Otra vida (2016), su primer disco de estudio, Flaco Gil experimentó con el rock y terminó encontrando su mejor versión como artista del pop, “el eslabón perdido” entre estos dos géneros, según el músico.

Te encontré, el nuevo álbum de Gil, que ya está disponible en las plataformas virtuales, es una buena muestra de los caminos musicales que está siguiendo por estos días el cantante mendocino. “Este es mi segundo disco. Lo estamos laburando desde hace más de un año con Nicolás Bauzá, que es el productor artístico. El disco transita principalmente el género del pop”, contó el artista en diálogo con El Ciudadano.

“Yo venía del palo del melódico y en algún momento tuve una banda de rock. Obviamente, para consensuar el rock con el melódico, lo que está en el medio es el pop. Me empecé a sentir muy cómodo en ese género y vi que gustaba, entonces, cuando empecé a componer canciones, se me fueron para el lado del pop. Me terminé encasillando en ese lugar y, la verdad, me siento muy cómodo”, añadió.

Entre las melodías del nuevo trabajo de estudio del exvocalista de Cero a la Izquierda, se destaca Si vos supieras, un tema experimental con ritmo de reggaetón que canta junto a Valentina Grattón. “Es un reggaetón popeado. Por supuesto que no escapa demasiado del estilo, pero respetamos el formato del reggaetón”.

Además, sobre el origen de la canción, Gil detalló: “Vimos que, por una cuestión de modas, se escucha mucho el reggaetón. Todos los cantantes poperos se están animando a hacer reggaetón y, para mí, fue como un desafío ver como suena la ‘incomodidad del artista’ y salirme de la comodidad. La verdad es que me gustó”.

Te encontré, De eso se trata la vida, Narciso, Caminar de a dos, Te vas a enterar y Difícil sin vos son el resto de las canciones que integran el álbum que el Flaco Gil estará presentando este viernes junto a su banda e invitados especiales a las 21.30 en la Nave Cultural. “En el show, Nicolás Bauzá se sumará a la banda y también van a estar invitados Pino Graña, Javier Segura, Eugenia Bustelo y Federica Carbini. Está bueno que haya invitados, porque descontractura muchísimo un show en el que es todo un riesgo presentar temas propios, además le da un condimento”, explicó.

Desde lo musical, el vocalista detalló: “En el show vamos a tocar los siete temas del disco, vamos a repasar algunas canciones propias que estaban incluidas en el primer disco mío, que se llama Otra vida, y un par de covers que tienen que ver con mi época de cuando cantaba covers. Va a ser como una ‘conexión’ con lo viejo”.

Mirá el video de Te encontré