Pablito Ruiz se mete al mundo del reggaetón

Ya no es más el pibe inocentón que cantaba: “¡Oh, mamá! ella me ha besado”. Ahora tiene 43 años, está incursionando en el crudo reggaetón y entona: “La noche no tiene promesas, acércate a mí”. Por eso, ya no quiere ser Pablito, quiere ser Pablo Ruiz.

Luego de recordar sus inicios como estrella de Festilindo y su etapa como solista adolescente, Ruiz cuenta que nunca se alejó de la música y que, en las últimas décadas, lanzó un total de nueve álbumes.

“Hay como tres discos que aparecen en Internet, pero que en realidad no se editaron, yo tengo nueve discos”, dijo en una entrevista con el programa Aquí hay lugar, por Estudio 91.7, el cantante que en 2017 lanzó su más reciente álbum Tu nombre. “La verdad es que tuvo muy buena repercusión, sobre todo con (el tema) Tu nombre, una balada que compuse hace varios años en México y que ya tiene más de un millón de visitas en Youtube. Es un video muy polémico y a la gente le gustó. Además regrabé Cachetada, con Cucho Parisi, en versión cuarteto. El disco tiene canciones inéditas, covers míos y también de otros artistas”, opinó sobre su último trabajo de estudio.

Aunque Tu nombre tiene un enfoque pop, este año, Pablo Ruiz quiere reinventarse haciendo reggaetón. Su nueva impronta se siente en su último single, Déjate llevar.

“Se reactivó mi carrera y estoy viajando mucho por Latinoamérica, entonces es momento de hacer cosas nuevas y de presentarlas en distintos escenarios”, explicó el creador de ¡Oh, mamá! que a fines de año lanzará un nuevo CD con el que intentará dejar de ser Pablito y consolidarse como Pablo. “Me gustaría despegarme de eso. Fue un éxito muy grande y arrollador. De los 12 a los 19 años fue todo éxito tras éxito, fue una época que marcó mucho, entonces es difícil despegarse de esos temas, pero hoy en día estoy como en un ‘despertar’ de mi carrera”, confesó.

“Creo que mientras estés vigente, creando y haciendo cosas nuevas, en algún momento se rompe ese estigma y volvés a pegarla. Es el trabajo, la perseverancia y el amor al público lo que hace que todo se logre”, concluyó Pablito... Perdón, ¡Pablo Ruiz!

