AL AIRE | El blooper de Ricardo Mur que nos hizo tentar a todos

Hace instantes, la conductora mendocina Ornella Ferrara, subió a su muro oficial de Facebook un fragmento muy gracioso del programa "Buen día Argentinos", que se transmite por la pantalla de Canal 7.

El clip de video es de esta mañana y muestra un hilarante blooper protagonizado por el famosísimo periodista mendocino Ricado Mur.

Al hombre del "no bigote" se le encanchó el pantalón a la silla mientras estaba "al aire" y sus compañeros no pudieron evitar la tentación de reírse. "Me tenté un toque... mala mía" dijo la conductora en las redes sociales.

Ricardo Mur, quien se tomó con mucha gracia el inconveniente, es el conductor principal del programa de la mañana en el canal mencionado y lo acompañan Sergio Robles, Ornella Ferrara y Rodolfo "Rody" Gravina.

Mirá el blooper de Mur que se transmitió en vivo:

