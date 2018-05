Ahora, More Rial le declaró la guerra ¡A su papá!

COMPARTIDOS: 0

Parece que a Morena Rial se le acabaron los enemigos y, por eso, decidió pelearse con su propio padre.

A través de varias historas de Instagram, la joven defenestró a Jorge Rial y aseguró que no es el padre que todos creen que es.

"Muestra que es el mejor papá del mundo, pero realmente no lo es. Ha dejado cosas por nosotras, es cierto...pero que dedica su tiempo en nosotras como dice, tampoco es cierto. Ya estoy un poco cansada de demostrar una imagen de familia que no existe", aclaró More.

"El solo quiere a sus gatos", acusó la mediática que, entre muchas otras cosas, también reveló: "Ya estoy un poco cansada de demostrar una imagen de familia que no existe. Soy fuerte".

Ante estas declaraciones, el periodista prefirió guardar silencio y explicó que sabe lo que realmente le pasa a su hija.

Mirá todo lo que dijo More Rial