Mamá denunció que su hijo fue "picaneado" en la escuela

Una mujer denunció que su hijo recibió tres golpes de corriente mientras realizaba prácticas de electricidad en una escuela técnica, que le dejaron secuelas, como dolor en el pecho y un brazo.

De acuerdo a la denuncia presentada por Fabiana Soria, de 31 años, el hecho ocurrió el 12 de abril pasado durante las clases de taller en la escuela técnica Juana Azurduy, en Salta.

Según la mujer, la última de las descargas habría sido la más intensa y le provocó un dolor en el pecho, por lo que tuvo que ser asistido por sus compañeros de curso, retirándose posteriormente a su domicilio.

"Mi hijo llegó con dificultades para respirar y un fuerte dolor en el pecho, por lo que lo llevé de inmediato al Hospital Castellanos. Allí fue asistido por la doctora Mónica Chalub, quien lo tuvo en observación y luego le dio el alta indicándole 48 horas de reposo", declaró la madre.

Se dirigió luego a la escuela para hablar con las autoridades de la misma y "me molestó mucho que no se hicieran cargo", comentó.

"Además, me enteré que los chicos estaban solos en la clase y que el docente a cargo no estuvo presente cuando ocurrió el accidente", agregó.

La escuela técnica se encuentra provista de cámaras de seguridad, por lo que Soria solicitó ver las filmaciones registradas durante esa hora de taller.

"No me las quisieron mostrar. Hubo mucha resistencia. Cuando lo hicieron solo me mostraron unos pocos minutos. Pero allí se ven las tres descargas que recibió mi hijo y se ve con claridad cómo la última lo tira hacia atrás y él se toma el pecho, solo lo asisten dos compañeros y no se ve a ningún profesor en el taller", describió al diario El Tribuno la mujer.

No conforme con lo que pudo ver en las cámaras de seguridad, la progenitora solicitó que el establecimiento educativo le permita ver toda la cinta sin corte alguno.

Lo hice por medio de una nota y me presenté con mi abogado en la escuela técnica. Pude ver nuevamente las tres descargas y la ausencia del docente a cargo. También les pregunté sobre el seguro escolar y me dijeron que no lo habían pagado por razones económicas. Pero yo sí realicé el pago en el mes de marzo", dijo la mujer.