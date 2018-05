DESGARRADOR | El audio de Julieta Silva y la Policía luego de atropellar a Genaro Fortunato

COMPARTIDOS: 0

Se conoció en las últimas horas el audio de la llamada al 911 de Julieta Silva la noche en la que atropelló y asesinó a su pareja, Genaro Fortunato cuando salieron del bar Mona ubicado en San Rafael.

En la llamada se puede escuchar a Julieta Silva completamente desconsolada y desesperada reclamando una ambulancia porque "acaba de atropellar a alguien", sin saber aparentemente, de que se trababa de Fortunato.

"No te lo puedo creer. Manden una ambulancia a la calle Mora de San Rafael. Atropellé a alguien, no lo vi, no lo vi. No lo puedo ver, por favor, está muerto", solloza Julieva Silva en la llamada.

El audio fue difundido en el programa “Curiosos del Poder” que se emite por TVA en San Rafael.

Gabriel Ravagani, juez de garantías, prorrogó el juicio oral un mes más, confirmó el abogado defensor Alejandro Cazabán. Otorgó una prórroga a la fiscalía para que siga investigando la causa que tiene a Julieta Silva como imputada.

Fue el fiscal Andrea Rossi quien hizo el pedido de prórroga para darse tiempo a continuar relevando relatos de testigos al expediente.

Por el momento, Julieta Silva se encuentra con prisión domiciliaria ya que la Justicia le otorgó el beneficio porque es madre de dos niños pero además, por la serie de pericias que se realizaron sobre el accidente y la visibilidad que tenía la mujer en ese momento.

Un sereno, se agregó a la causa en las últimas horas porque aseguró “haber visto todo”. El hombre se llama Matías Hidalgo y es un testigo clave, ya que según se sabe trabajaba enfrente del bar “Mona” al momento del accidente.

Al final de esta nota de El Ciudadano, te dejamos adjunto el audio que da cuenta de como fue el momento en que Silva se comunicó con un operador de la policía luego de la trágica maniobra.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-5-15-9-1-35-asaltaron-a-un-remisero-trucho-en-godoy-cruz

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-5-14-19-58-44-gitanos-le-ofrecieron-un-camion-mendocino-robado