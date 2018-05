VIDEO: Todo por un helado...

COMPARTIDOS: 0

Los hechos sucedieron en Michigan, Estados Unidos.

Aunque solo tiene 14 años, usó el auto de su hermana para ir a comprar helado y al llegar al negoio terminó arrasando con todo a su paso.

El video, que se hizo viral, muestra el momento exacto en que la menor no puede frenar y choca con las barandas, mesas y sillas. Incluso impacta a dos clientes, que se encontraban en la heladería Dairy Queen. Según trascendió en medios locales, estas personas no presentaron lesiones de gravedad. Tampoco la pequeña.

Policía atendió la emergencia y comprobó que la niña no tenía edad para conducir. Para su sorpresa, la hermana iba en el asiento de copiloto.

Al final, se disculparon y la menor de 14 años confesó que solo quería un helado.

MIRÁ EL VIDEO ACÁ:

