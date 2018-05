Incorrectas comenzó con una Moria Casán "hecha un fuego"

COMPARTIDOS: 0

Un “picante” panel de mujeres encabezadas por Moria Casán hizo sus primeros minutos de rodaje en la pantalla del canal América. Sí señoras y señores, debutó “Incorretas”.

Moria volvió acompañada de: Carolina Papaleo, Agustina Kampfer, Nora Cárpena, Mica Viciconte, Julia Kemble y Carolina Losada.

A las 17:15 de la tarde de este lunes, Moria Casán y el resto de las Incorrectas, hicieron su aparición en pantalla.

Las primeras palabras de Moria al aire, que soprendieron a todos, fueron: “Yo no puedo debutar más en nada. Yo estoy redescubriendo América. Soy una especie de revivial de Cristóbal Colón. Les cuento cómo fue esto. Fue una especia de tsunami, de orgía terrible de ideas. Hicimos muchos ensayos, porque sabrán que no estoy sola. El primer ensayo salió demasiado correcto. De ninguna manera, si hay algo incorrecto soy yo. Yo no voy a hacer algo correcto”.

Las palabras de debut de Moria al aire:

¿Será el comienzo de un ciclo explosivo? ¿Qué se puede esperar de varias mujeres informadas, lindas y bravas a la hora de hablar? Lo veremos...

