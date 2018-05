AMEM organizan un Foro por el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple

COMPARTIDOS: 0

La Asociación mendocina de Esclerosis Múltiple organiza para el 19 de mayo un Foro por el día Internacional de esta enfermedad. Está destinado a pacientes y familiares para dar respuestas a las preguntas que existan respecto a rehabilitación y a una contención emocional.

Desde la organización, Laura Fernández, contó que en Mendoza, gracias a voluntarios y a socios, AMEM cuenta con un predio de mil metros cubiertos en donde hay distintas patologías, entre ellas esclerosis múltiple.

“El foro esta destinado a pacientes y familiares para dar respuestas a todas las preguntas que tengan respecto a rehabilitación y a una contención emocional. Esto será de 11 a 13, el sábado 19 en la dirección Maza 1349 de Dorrego, casi Sargento Cabral. Es gratuito, solo tiene que llamar por teléfono 4322611 o 4324923 o al mail: amem151@live.com”.

¿Qué es la esclerosis múltiple?

Se trata de una enfermedad progresiva del sistema nervioso central que provoca lesiones múltiples en la mielina que recubre los axones de las neuronas y constituye la sustancia blanca, en forma de placas diseminadas; se manifiesta con diversos síntomas como la parálisis de las extremidades inferiores, hormigueo, pérdida de la sensibilidad, etc.

El especialista en esta patología Miguel Daffra (médico neurólogo), explicó que no se trata de un mal transmisible. "Hay factores medioambientales que contribuyen a producirla, como es el déficit de vitaminas D; la poca exposición al sol, luego como desencadenante existen factores infecciosos y otros socioambientales que están en estudio".

"Es poco conocida en la población, pero es una enfermedad que nos tiene en vilo por la alta discapacidad que produce. Se nace con la predisposición a padecerla, no es una herencia definida como la que existe para otras patologías como la hipertensión, la diabetes y demás".

Además advirtió que no se trata de una enfermedad prevenible, "no hay como evitarla". El diagnóstico temprano es importante por el advenimiento de terapias modificadores de enfermedad, no es curable. Sí hace 20 años se cuenta en el mundo con terapias que modifican la historia natural del proceso con lo cual se tienden a evitar la alta discapacidad que genera”.

