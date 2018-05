Recrearon en "modo Simpsons" los personajes de La Casa de Papel

Si algo faltaba para que La Casa de Papel se transformara en un verdadero fenómeno era tener sus personajes en "modo Simpsons".

Series como Breaking Bad o Game Of Thrones tuvieron sus caricaturas al estilo Matt Groening, y ahora fue el turno de la tira española.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-5-14-14-37-4-el-emoji-del-mate-a-punto-de-convertirse-en-realidad

Mientras lo millones de fanáticos esperan la tercera temporada que llegará a Netflix en 2019, el diseñador belga Adrien Noterdaem se animó a recrear a El Profesor, Tokyo, Berlín, Moscú, Denver, Río, Nairobi, Oslo y Helsinki.

Just finished Casa De Papel, so I just started a new #Simpsonized series 🤓 (to be continued...) pic.twitter.com/Y0goNskUbR