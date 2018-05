Marcos Peña: "El FMI no va a ser una solución mágica"

COMPARTIDOS: 0

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró hoy que la Argentina "no está lejos" de llegar a un punto de "equilibrio que permita salir de la vulnerabilidad" y remarcó que el Gobierno "tiene claro el camino para dónde ir", a la vez que aseguró que la Casa Rosada va a "convocar a todos los sectores" en esta situación porque la "responsabilidad es compartida".



"Ni el Fondo Monetario va a ser una solución mágica ni el Fondo Monetario nos va a complicar las cosas, depende de nosotros", sostuvo el ministro coordinador.



En diálogo con FM Blue, el funcionario nacional señaló que "la solución a los problemas como argentinos depende de los argentinos", ante lo cual remarcó que "hay que asumir esa madurez".



"Eso nos tiene que dar tranquilidad, porque hoy tenemos una oportunidad clara" ante el comienzo de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a una línea de crédito stand by, indicó el referente del PRO.



En ese sentido, Peña consideró que la Argentina "no está lejos de llegar" a un "lugar de equilibrio que permita salir de la vulnerabilidad" que afectó al país y tuvo como principal consecuencia la volatilidad en la cotización del dólar.