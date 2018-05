Llega a Mendoza el festival de cine gay "Asterisco"

COMPARTIDOS: 0

El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, a través de la Dirección de Género y Diversidad, organiza actividades en el marco del Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.

El acto de esta importante conmemoración se efectuará el 17 de mayo, a las 12, en la explanada de la Casa de Gobierno, con la participación de funcionarios y referentes en materia de diversidad.

Luego se llevará a cabo el Festival Internacional de Cine LGBTIQ Asterisco, organizado por la Dirección de Género y Diversidad en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Municipalidad de Capital y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Además, en la noche se iluminará la fachada de la Casa de Gobierno con los colores de la diversidad.

“El objetivo es concientizar a la población en una fecha emblemática, en donde hacemos alusión al momento histórico en el que la Organización Mundial de la Salud deja de considerar a la homosexualidad como una enfermedad”, expresó Fernanda Urquiza, coordinadora del Área de Diversidad de la DGD.

“Es un festival muy didáctico y es solicitado en todo el país. Se puede visibilizar lo que pasa en el resto del mundo y cómo está la Argentina en materia de diversidad sexual, concientizar y sensibilizar a partir de la proyección de una serie de películas que contienen un claro mensaje de ‘No a la discriminación’”, agregó Urquiza.

Está prevista la participación de Virginia Roche, asesora de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación; Eduardo Otero, coordinador de la Dirección de Políticas Integrales de Diversidad Sexual de la Nación; Diego Trerotola y Violeta Uman, director y productora general del Festival Asterisco, respectivamente, y Clarisa Navas, directora de la película Hoy partido a las tres.

El festival es abierto al público en general y será el 17 y 18 de mayo.

Cronograma Completo del Festival Asterisco

17 de mayo a las 18: Out and about, documental que expone la diversidad sexual en Kenia, Rusia e Indonesia. Documental del cineasta holandés Koen Suidgeest.

17 de mayo 19: Al borde, película argentina de Ana Katz.

18 de mayo 18: Eu me voy a piratear.

18 de mayo 18: Hoy partido a las tres, de Clarisa Navas