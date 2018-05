Llegó a Mendoza la modalidad de robo del "cuento del banco"

COMPARTIDOS: 0

Con el avance del tiempo los ladrones van buscando nuevas maneras de hacer caer a sus víctimas. El clásico y engatusador “cuento del tío” ha mutado al denominado hoy “cuento del banco” y este tipo de engaño es más complejo de lo que uno cree, así que en El Ciudadano te vamos a contar como evitarlo.

“El cuento del banco”, llegó a la provincia de Mendoza hace poco tiempo, con el contexto de subida del dólar y los rumores desestabilizadores de un inminente “corralito” bancario. Las víctimas suelen ser personas de la tercera edad que son manipuladas por profesionales que ensayan una y otra vez esta manera de robo para sonar lo más legítimo posible pero además constan de una gran cantidad de data de su “blanco”.

El pasado miércoles por la mañana en el departamento de General Alvear, una pareja de ancianitos septuagenarios contestó el teléfono fijo de su casa, ubicada en el barrio Pellegrini.

Del otro lado del tubo una mujer se identificó como su “sobrina” y les contó a los jubilados que estaba en un banco acompañada de uno de los hijos de la pareja de abuelitos. La mujer les dijo que les iban a enviar a un hombre de la entidad bancaria para que le entregaran todos sus ahorros, ya que estaba próxima una “fuerte devaluación del peso”.

Apareció un supuesto contador del banco y les exigió el dinero.

Con el teléfono “caliente”, ni siquiera habían cortado aún, arribó en auto a la vivienda un hombre que se identificó como el contador de ese banco y les solicitó los ahorros.

Se llevaron más de $100 mil.

Los viejitos, llenos de ilusión y completamente crédulos le dieron a este sujeto $106.600 que habían logrado ahorrar durante mucho tiempo.

Los viejitos, llenos de ilusión y completamente crédulos le entregaron la plata.

El hombre, con el dinero en mano, recibió el dinero, saludó educadamente y se retiró tranquilamente del lugar.

Con el paso de las horas, la pareja de ancianos, cayó en la cuenta de que habían sido víctimas de una estafa.

Por el momento, personal de la comisaría 14ª comenzó una investigación al respecto para dar con los responsables de este tipo de robo denominado “cuento del banco”. Hasta ahora, no hay novedades de los autores de la estafa o de la plata.

¿Cómo evitarlo?

Las autoridades recordaron que para paliar este tipo de situaciones extorsivas, las víctimas deben abstenerse de brindar cualquier dato que tenga que ver con los integrantes familiares, (profesión, identidades, etc) además, no dejar ingresar a nadie que levante la más mínima sospecha, al domicilio particular y siempre ante cualquier duda, darse tiempo y comunicarse al 911 para narrar la situación para que así los efectivos estén alertas a los movimientos que puedan producirse en torno a los futuros damnificados/as de alguna celada.

