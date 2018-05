Rocío Guirao Díaz hizo de "monita" sexy en las playas de Cancún

COMPARTIDOS: 0

Rocío Guirao Díaz (33) se encuentra vacacionando en las hermosas y paradisíacas playas de Cancún. Además la hermosa rubia no está sola, sino acompañada por Carolina Suki, una amiga con la que juntas compartieron algunos locos momentos y los subieron a las redes sociales.

Compartieron algunos locos momentos y los subieron a las redes sociales.

La ex participante del Bailando, publicó “Conectando con la naturaleza. Welcome to the jungle (Bienvenido a la jungla)" en su Instagram acompañada de algunas sexys y divertidas fotos bien casuales.

Además, Rocío Guirao Díaz y Carolina Suki se juegan mutuamente algunas bromas, como la que hizo al fotografiarse ella en bikini, mientras su compañera se preparaba para arrancar el día junto a la leyenda: "Cuando no te importa cómo sale tu amiga".

Sin dudas, Rocío Guirao Díaz sabe cómo divertirse pero además nunca dejar de lado su costado sexy.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-5-10-17-44-40--miss-bumbum-suzy-cortez-se-saco-una-infartante-foto-en-tanga-negra-y-portaligas

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-5-10-19-47-23-video-shakira-se-gano-el-odio-de-cientos-de-latinos-antes-de-su-show-por-argentina