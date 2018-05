Carrió: "Quieren voltear al Gobierno pero no van a poder"

COMPARTIDOS: 0

La diputada de Cambiemos Elisa Carrió sostuvo anoche que el dólar "se va a quedar en 23 pesos", defendió la decisión de recurrir al FMI al señalar que "es para evitar la crisis" y apuntó contra "los golpistas de siempre" por la corrida cambiaria de la semana pasada.

"No vayan a buscar los dólares (a los bancos). Se va al FMI para evitar la crisis, el dolar se va a quedar en 23, ahí va estar, que es el dólar conforme inflación", sostuvo la aliada del presidente Mauricio Macri en declaraciones en un medio porteño.

"No vayan a buscar los dólares (a los bancos)".

"Tiene que haber este reacomodamiento (de la cotización de la divisa norteamericana) porque sino nos pasa lo de (el ex ministro Domingo) Cavallo que con un dólar barato quebraron todas las industrias. Este reacomodamiento no es malo si no nos excede", agregó.

"El Banco Central tiene que dejar de emitir".

La legisladora de la Coalición Cívica, igualmente, advirtió que reclamará que "el Banco Central tiene que dejar de emitir" y dijo que en los próximos días le elevará al Gobierno un informe de sus economistas para que se siga ese pedido.

"Quieren voltear al Gobierno pero no van a poder".

A su vez, sin dar nombres, responsabilizó de la fuerte suba del dólar "los golpistas de siempre", y advirtió: "Quieren voltear al Gobierno pero no van a poder".

"Integrantes del 'círculo rojo', que forman parte del sector devaluacionista, les recomendaron a inversionistas en los Estados Unidos que salieran de la Argentina", insistió Carrió.

En ese sentido, deslizó que hubo "gente conocida en la operación para llevar el dólar a 23" la semana pasada, aclaró que todavía mantendrá en reserva esos nombres, pero advirtió: "Yo sé quienes quieren amenazar la República".

"Si queremos volver a Venezuela, volvamos a Rossi, a Aníbal Fernández, a Alberto Fernández".

Por otra parte, sostuvo que "ver al PJ todo junto es como ver a (Hugo) Chávez, y agregó: "Si queremos volver a Venezuela, volvamos a Rossi, a Aníbal Fernández, a Alberto Fernández. Se están juntando todos de vuelta...¿pero para qué? ¿para lo que nosotros saneamos ellos se lo roben de vuelta?".

También dijo que "los gobernadores peronistas son cínicos porque no colaboran con la baja del déficit fiscal".

Y volvió a criticar al asesor político del presidente Mauricio Macri: "Hay errores de comunicación, yo vine a la política a decir las cosas que pasan, estoy harta de (Jaime) Durán Barba". No me importa perder las elecciones, me importa que el pueblo sepa lo que está pasando".

A su vez, Carrió remarcó que "no va a haber más ajustes de tarifas, salvo uno por inflación" y recordó que "la clase media siempre paga el saqueo del país y no da más".

Por último dio un fuerte mensaje para los productores agropecuarios: "Nosotros, la Coalición Cívica, dimos la vida por el campo (en alusión a la época del conflicto por la 125). Los acompañamos en las rutas. Bajamos las retenciones. A ellos les digo 'liquiden los dólares soja, hagan patria'".

