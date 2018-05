Paco Pérez fue sobreseído en la causa Chañares Herrados

COMPARTIDOS: 0

La justicia de la Provincia de Mendoza exculpó al ex gobernador Francisco Pérez en la causa que investiga el otorgamiento de zonas petroleras: Chañares Herrados.

El juez Mangiafico entendió que el ex mandatario no tuvo responsabilidades y lo sobreseyó en la causa por incumplimiento de los deberes públicos. Esta misma decisión fue para los ex funcionarios de su gobierno: Vázquez, Sánchez y Zandomeni.

La denuncia se había originado cuando el ex gobernador de la provincia era ministro de Infraestructura de Celso Jaque. Allí fue denunciado por el legislador del Partido Demócrata, Jorge Rubio, por una concesión a una empresa petrolera.

Según la información, el ex gobernador había incurrido en algunas irregularidades en la decisión de esa concesión y la firma no estaba en condiciones de cumplir con los requisitos establecidos. A partir de allí comenzó la investigación.

MAS NOTICIAS:

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2016-3-29-imputaron-a-paco-perez-en-la-causa-chanares-herrados