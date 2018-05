Abuelo héroe: logran capturar a un ladrón gracias a la zancadilla de un hombre mayor

COMPARTIDOS: 0

El hecho ocurrió el 3 de abril, pero la Policía de Columbus recién ahora lo hizo público y el video está inundando las redes por el coraje de la acción.

Un hombre esperaba a su nieta cuando vio una persecución policial y no dudó en emplear estratégicamente una zancadilla para poner fin a la ‘cacería’.

Agentes de Ohio, de Estados Unidos, iban tras un sospechoso que corría con una pistola 9 milímetros cargada con 29 balas. En su huida vio a un abuelo con bastón, pero no pensó que representara mayor peligro así que pasó por su lado.

El joven ladrón no contaba con que el anciano ya había analizado la escena. Sacó una zancadilla digna de roja directa y le puso fin a la carrera.

Mirá la épica zancadilla de este abuelo héroe:





