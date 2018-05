Jóvenes pordioseros: rock sin prejuicios

COMPARTIDOS: 0

Como el Flaco Spinetta alguna vez buscó inspiración en los escritos del filósofo Antonin Artaud, o Cerati en la naturaleza, Cristian ‘Toti’ Iglesias, el líder de Jóvenes Pordioseros, asegura que muchos de los temas de su banda surgieron de los cánticos que las tribunas entonan en los estadios del Fútbol Argentino.

Por eso, no es casualidad que uno de sus hits más importantes, Descontrolado, tenga tanta relación con el folclore del deporte más popular del país.

“A mí me pasa mucho que la gente canta nuestros estribillos y, por ahí, los periodistas me dicen: ‘Che, ¿Vos vas a la cancha y te fijás en eso?’ ¡No!, yo no voy hace años a la cancha, yo analizó a los cantantes originales de las canciones de cancha. Por ejemplo yo fui a la canción original de ‘Boca, mi buen amigo’, que era una publicidad que decía: ‘Boby, mi buen amigo’, y ahí analicé los tonos. Pienso que si a algo lo cantan hace 30 años en la cancha, por algo debe ser”, reveló en diálogo con El Ciudadano Toti Iglesias.

El año pasado, la inspiración de las tribunas llevó a Jóvenes Pordioseros a reversionar Por lo que yo te quiero, uno de los himnos del cuarteto cordobés y, por supuesto, también de las hinchadas. La canción, a la que llamaron Potrostone, iba a formar parte de Late, el último álbum de los rolingas, pero por problemas de autoría, se terminó quedando afuera.

“Ese tema iba a ser el número 14 del disco, pero no aparece porque había unas cuestiones legales entre la Mona Giménez y el creador del tema, que es un español. Entonces íbamos a tardar mucho. Al final, al disco lo terminamos sacando con 13 canciones, la verdad no me gusta mucho el número, pero bueno, va bien”, explicó el músico.

En otros tiempos, una banda de rock que cantaba canciones de cuarteto podría haber sido vista de reojo en el ambiente, pero en estos días, la cosa es diferente. “A mí los clásicos me gustan, porque a algunos yo los bailaba con mi abuela. En mi casa y en mi barrio, siempre se escuchó cuarteto y cumbia. Por ejemplo, nosotros íbamos a la famosa Salada y estaba Ricky Maravilla, ponele. Es muy loco además, porque en 2004 yo fui al Cosquín Rock y toqué con Ratones (Paranoicos) con una remera de Pablo Lezcano que había comprado en mi barrio, en Villa Lugano, y me acuerdo que después en los fotologs -que era lo que había en esa época- me mataban. En cambio, hoy, Pablo (Lezcano) es respetado y lo invitan todos los músicos a tocar con ellos”, dijo.

“Yo no tengo pudores. A mí me gusta Iron Maiden, pero si estoy tomando una cerveza con un amigo y pasan Damas Gratis, también me gusta. La música cura el alma, así que yo no tengo ese ‘berretín’. Mi ídolo es Sandro, porque a mí los Rolling Stone me dan ganas de agarrar un palo y romper toda mi casa, pero Sandro me emociona”, añadió Toti.

En cuanto a Late, que salió a la luz en septiembre de 2017, el vocalista y guitarrista dijo: “Está bueno porque la gente canta todos los temas, no sólo los de difusión. Eso a mí ya me pone feliz. Al final no trajo tan mala suerte el 13, solamente en las películas pasa eso”.

El sábado, Toti y su grupo, los Jóvenes Pordioseros, regresarán a Mendoza, una provincia que hoy tiene al fútbol y al rock más a flor de piel que nunca. Sobre el espectáculo que harán desde las 22 en N8 Show y Bar (Mitre y Godoy Cruz, de Ciudad) Iglesias adelantó: “De Mendoza siempre me llama la atención que es un público que se canta todo, se hacen sentir. Vamos a presentar varios temas de Late, que son cortitos, después tocaremos siete canciones de Pánico, que es nuestro disco anterior. Todo eso lo despachamos en 15 o 20 minutos, porque somos medio como los Ramones nosotros. Y después vamos con todos los temas que la gente conoce bien, tengo toda la lista de temas en mi mente”.