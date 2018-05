¿Peligra "El Dorado World Tour" de Shakira en América Latina?

COMPARTIDOS: 0

Shakira es una de las cantantes latinas más exitosas de los últimos años.

Recientemente la colombiana sufrió duras críticas por parte de algunos usuarios, mayormente colombianos, que le observaron algo muy particular: el idioma en el que se expresa en sus videos.

En los clips generalmente se puede escuchar a Shakira hablando en inglés lo que despertó la ira de muchos latinos.

En una grabación en particular se la puede observar diciendo a la cámara: “Day 2 of rehearsals: getting my feet ready” su traducción sería: “Día de 2 de ensayos. ¡Así preparo mis pies!”.

Algunos de los comentarios fueron: “¡Qué locura! Shakira hablando inglés”, “Tú eres colombiana, deberías hablar en tu lengua original”, “No entiendo por qué siempre hablas en inglés, eres colombiana y vives en España. La mayoría que te seguimos también somos latinos, nos gustaría entenderte. ¡Un saludo!”, “Y el español para cuándo”.

Por el momento, Shakira no ha respondido a sus fans, esta dura acusación. Habrá que esperar a que ella reaccione a estos dichos y quizás haga uso más seguido su lindo acento colombiano.

Shakira en Argentina

La cantante colombiana regresará a Argentina en octubre próximo en el marco de la gira "El Dorado Wolrd Tour" durante la cual presentará su onceavo álbum de estudio, que cuenta con nueve certificaciones de disco de Platino.

Será la primera gira latina de Shakira en siete años y antes de comenzar la etapa latoniamericana "El Dorado World Tour" tendrá paradas en Europa y en los Estados Unidos, donde la cantante dará conciertos en Miami, Los Ángeles, Nueva York, Dallas y Las Vegas.

"El Dorado" llegó al #1 en iTunes en 37 países y se mantuvo en el lugar 5 del Top 10 en la lista Latina de iTunes a las pocas horas de su lanzamiento mientras que el álbum obtuvo nueve certificaciones como disco de platino.

El disco incluye los éxitos "La bicicleta", "Chantaje," "Me enamoré," y "Déjà vu", mientras que obtuvo la primera posición de la lista de álbumes latinos de Billboard, marcando su sexto álbum #1 en esta lista.

Su sencillo "Chantaje" a lado de Maluma logró 16 certificaciones de platino mientras que el video para dicho corte acumuló más de 2 mil millones de visitas, siendo el quinto más rápido en superar los mil millones de reproducciones a nivel global y continúa su camino para convertirse en el más visto de su catálogo.

