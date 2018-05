Boca, un campeón de punta a punta

COMPARTIDOS: 0

Boca es Bicampeón del Futbol Argentino. ¿Alguien tiene dudas de que no es un justo campeón? Nadie. Es el merecido ganador de la Superliga.

El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto dominó el torneo de punta a punta. Nunca se bajó de la cima. Siempre se mantuvo como puntero. Iban cambiando los escoltas (San Lorenzo, Talleres y Godoy Cruz), pero el Xeneize se mantenía como líder. A pesar de que para cumplir el objetivo del semestre tuvo que atravesar varias piedras futbolísticas y extrafutbolísticas que se pusieron en el camino se sobrepuso a los problemas. Y termino ganando la estrella número 67 en su historia.

Boca es líder ininterrumpido de la máxima categoría hace 515 días. Agarró la punta el 11 de diciembre de 2016 cuando le ganó a River 4 a 2 en el Monumental. Y no la soltó más. Se coronó Bicampeón del futbol argentino, un detalle no menor porque hace 13 años que no pasaba, cuando de la mano de Alfio Basile el Xeneize logró dos campeonatos consecutivos durante la temporada 2005/06.

Algunos ponen en duda que en unos años el Boca de los Barros Schelotto no será recordado porque no tuvo brillo ni buen jugo como sí lo fueron, por ejemplo, los equipos de Carlos Bianchi que salen de memoria. Discrepo con esa premisa porque creo que este Boca quedará en la retina de todos los amantes del fútbol por lo cambiante que fue en su rendimiento.

Durante la temporada vivió cuatro etapas diferentes bien marcadas con aciertos, pero también con errores. La primera tuvo un comienzo arrollador con ocho triunfos al hilo. Boca por momentos jugó muy bien y el técnico utilizó el esquema que más le gustaba: 4-3-3. Mantenía el sistema y le daba resultados. Fue la etapa más brillante en la era de los Barros Schelotto como dupla técnica. Daba gusto ver al equipo ganar. Pero después llegaron los imprevistos.

Arrancó la segunda con situaciones inesperadas arrastradas por las lesiones de dos de sus figuras. Piezas vitales en el armado del 11. Primero, Fernando Gago. El 5 de octubre jugó para la Selección Argentina por Eliminatorias ante Perú en La Bombonera y sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior y ligamento lateral interno de su rodilla derecha. Y 45 días después, Darío Benedetto. Se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Fue ante Racing de local y ese partido marcó la primera derrota en la Superliga.

Las ausencias de ambos jugadores afectaron el funcionamiento del equipo. Especialmente, en la ofensiva. Perdió la cuota goleadora que arrastraba el ex Arsenal con 35 goles en 42 partidos. Probó en varias oportunidades con Walter Bou y no rindió. También con Guido Vadalá, pero no convencía. Wanchope Ábila fue cedido a Huracán y no podía ser parte del plantel hasta el 2018. Y para reemplazar a “Pintita”, el entrenador apostó por Nahitan Nandez, de diferentes características, pero rindió.

El equipo de la Ribera intentó sobreponerse a estos problemas, pero terminó el 2017 con otra derrota y dos victorias.

La tercera etapa fue a comienzos del 2018. Llegaron los refuerzos, entre ellos, Carlos Tevez y Wanchope Ábila.

La vuelta del Apache trajo consigo la espalda de un ídolo del club que por el peso específico de su apellido y por todo lo que ganó se convertía en un titular indiscutido. La llegada del ex Juventus provocó que Guillermo deba pegar un volantazo y cambiar el sistema de juego, mas allá de los inconvenientes futbolísticos que puedan surgir en el campo de juego.

Primero Tevez arrancó jugando detrás del centro delantero pero la idea al técnico no le cerraba. Tras la falta de un olfato goleador, Guillermo puso a Tevez de 9 y le dio mas resultados. Sin embargo, ni él ni el oriundo de Fuerte Apache terminaron convencidos y empezó a tomar vuelo Wanchope Abila jugando delante de su amigo.

Boca no rendía con el nuevo sistema 4-2-3-1 y encima empezaron las controversias arbitrales. La acusación de una “AFA Bostera” que supuestamente beneficiaba al conjunto de la ribera. Empató con San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro 1 a 1 con sospechas de que fue favorecido en varios fallos arbitrales. Una semana más tarde, le ganó a Temperley de local y el árbitro Ariel Penel cobró un penal inexistente por falta a Tevez. El Apache igual malogro el tiro desde los 12 pasos.

Sin embargo, en líneas generales entre fallos y aciertos de los árbitros, Boca no salió beneficiado ni perjudicado.

Fuera del contexto futbolístico el plantel tuvo que atravesar imprevistos como el apriete de la Barrabrava, las acusaciones a los colombianos Fabra, Cardona y Barrios de violencia de genero y el duro golpe que tuvo que padecer tras la derrota ante River en Mendoza por la Supercopa Argentina.

La cuarta etapa fue la más difícil desde lo futbolístico. Porque mientras se desarrollaba la última parte de la Superliga comenzaba a competir en la Copa Libertadores, lo que equivalía a viajes al exterior y partidos cada tres días. Aparecieron nuevos lesionados, cansancio físico y mental y bajos rendimientos. Además, el plantel tiene futbolistas que integran las selecciones de sus países y debieron en marzo jugar amistosos FIFA.

Mientras algunos bajaban sus rendimientos (Pablo Perez, Leonardo Jara, Frank Fabra, Nandez) otros se ponían el equipo al hombro. Hubo pilares en esta nueva consagración que reaccionaron en los momentos justos: Cristian Pavón fue la bandera de este Boca campeón. Él acumula 69 partidos oficiales de forma consecutiva. Su desequilibrio, velocidad, empuje y actitud marcaron diferencia. Pero también Wilmar Barrios, con 23 participaciones en 26 fechas disputadas. Cuando Boca jugó bien fue por mérito de Pavón. Cuando no lo hizo, el colombiano fue determinante para tapar agujeros en defensa y mandar el equipo para adelante. También Benedetto fue primordial en el comienzo con sus nueve goles en igual cantidad de partidos.

Nadie podrá discutirle a Boca su liderazgo local. Le habrá faltado brillo en varios pasajes del torneo, pero no es fácil ser campeón en el futbol local cuando hay contrincantes que juegan bien como Godoy Cruz y Talleres y pelean el titulo hasta la última fecha.

Esta coronación le traerá a Boca un poco de paz y un envión importante para disputar lo que resta del año: el objetivo principal, ir por la séptima Copa Libertadores.