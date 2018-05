Video: Dave Mustaine, de Megadeth, tocó en la puerta del Park Hyatt Mendoza

COMPARTIDOS: 0

La noticia de su llegada fue primicia de Diario El Ciudadano.

Dave Mustaine cantante, guitarrista y lider de la banda Megadeth está en Mendoza visitando bodegas para empezar un pequeño emprendimiento vitivinícola.

Lo cierto es que desde que este portal lanzó la noticia, muchos fanáticos de la banda se congregaron en la puerta del Hotel Park Hyatt Mendoza para hacerle una "vigilia" a la espera de un saludo.

Finalmente, esta mañana, Dave "El Colorado" Mustaine salió de su habitación con la guitarra al hombro y se puso a tocar en la escalinata del hotel para unos 100 privilegiados que documentaron todo con celulares.

"Use the men", "Symphony of destruction", "Peace Sells" y "Á tout le monde" fueron algunas de las canciones que interpretó la mega-estrella del rock mundial en la puerta del hotel sobre calle Chile.

