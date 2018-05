El Gobierno entregará becas de $10.500 por estudiar y perfeccionarse

COMPARTIDOS: 0

Hace instantes, en el marco de la apertura de Sesiones Ordinarias 2018, Cornejo anunció la creación del Plan de Estímulo para la Profesionalización Docente. El mismo incluye becas de 10.500 pesos por estudiar y perfeccionarse para educadores de nivel Inicial, Primario y Secundario que se desempeñan frente al aula. También se pondrá en marcha un nuevo sistema de bienestar docente.

En su discurso del primero de mayo, el gobernador, Alfredo Cornejo, dedicó un tramo muy importante para señalar diferentes aspectos de la educación mendocina, donde sobresalió el anuncio de dos medidas: la creación del Plan de Estímulo para la Profesionalización Docente y la puesta en marcha de un nuevo sistema de bienestar docente.

“En esta vocación que tenemos por entregar un Estado cada vez mejor, la educación está en el centro de nuestra preocupación”, recordó el mandatario provincial en su introducción a la temática educativa; y también afirmó: “Mi gestión ha mantenido la inversión en educación, pero ha optimizado notablemente la utilización de los recursos, permitiendo ampliar la cobertura y mejorar la calidad”.

“Los resultados fueron altamente positivos y el tiempo marcó que la implementación del ítem aula mejoró no sólo el presentismo docente y de alumnos, recreando una cultura del esfuerzo, sino que ayudó a mejorar el clima escolar y los rendimientos. No es lo mismo una escuela donde el hecho educativo sucede sin interrupciones, que otra donde da lo mismo estar que no estar, portarse bien que mal, estudiar que no hacerlo. Esta primera etapa de orden fue acompañada por diversos programas pedagógicos que siguen en marcha”, repasó Cornejo.

Además de los resultados que se evidenciaron en el Operativo de Evaluación Aprender 2017, el Gobernador remarcó que “otro de los mayores logros de este tiempo de gestión es el convencimiento por parte de las familias, de los padres, que es imprescindible que sus hijos vayan a clases. Este es un hecho trascendente para nuestra provincia porque los 180 días de clases se completan no sólo si están los docentes en las escuelas, sino cuando los alumnos concurren a una institución activa e intensa, donde la educación es algo buscado y querido. Donde el esfuerzo le gana a la desidia”.

Formación docente, capacitación y profesionalización

“Hemos iniciado la revisión de nuestro sistema de formación docente en los institutos superiores. Las nuevas normativas apuntan al fortalecimiento de esas instituciones. Por eso pusimos en sus manos la capacitación de los docentes que aspiran a los cargos directivos en los concursos que se vienen realizando”, remarcó Cornejo al anunciar sus principales medidas.

En este sentido, anunció que ha dispuesto un régimen de becas que permitirá, a quienes accedan a ellas, cobrar en los últimos 6 meses del año 10.500 pesos por estudiar y perfeccionarse. La beca consistirá en tres pagos bimensuales de 3.000 pesos cada uno y uno final de 1.500 pesos, este último, supeditado a la aprobación de un examen sobre los saberes recibidos.

“Los perfeccionamientos serán dictados en nuestros institutos superiores. Así tendremos la seguridad, de que los más de 14 mil docentes que están en las aulas con los estudiantes, impartiéndoles conocimientos prioritarios, se encuentran en un camino de búsqueda de la excelencia”, aclaró.

Cornejo detalló otro anuncio importante por los agentes de la educación: “A mediados de año se pondrá en marcha un nuevo sistema de bienestar docente. OSEP se hará cargo de las licencias por enfermedad. Será un sistema integrado que atenderá en toda la provincia y que apunta a mejorar la calidad de vida de nuestros educadores”.

Infraestructura escolar y cancelación de deudas docentes

El Gobernador expresó que se ha encarado el programa más grande de infraestructura escolar que recuerde la provincia, pues de 26 millones de pesos de inversión durante el último año de la anterior gestión, se ha pasado a 570 millones en la actualidad, de los cuales 450 millones son de fondos provinciales, que abarca la mejora y reparación de 800 escuelas.

“También, gracias a la buena administración, se están pagando los 700 millones de pesos que la provincia adeudaba a los docentes por el ítem zona y se han destinado 400 millones de pesos anuales a futuro, para mantener la zona de quienes ya la venían cobrando. En breve, todas las escuelas de Mendoza estarán categorizadas y cada docente sabrá qué zona tiene”, añadió.

Hasta el momento más de 4.000 docentes han recibido el pago de cancelación de deuda, y en los próximos días se anunciarán los próximos pagos hasta llegar a los 16.000 agentes beneficiados con la cancelación de una deuda histórica.

Programas de salud y deporte en la escuela

“Abordamos la población escolar de la provincia realizando controles médicos y odontológicos, junto con actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad” manifestó y en este sentido detalló que se adecuaron las meriendas y almuerzos de acuerdo con criterios de “alimentación saludable” y se fortaleció la detección temprana de problemas de alimentación en nuestros niños. Además, se ha brindado asistencia alimentaria escolar que durante 2017 cubrió a 1.288 efectores, haciendo una inversión anual de 450 millones de pesos.

“Con el programa Deporte en la Escuela se ha incluido a 38.000 alumnos de 330 Escuelas. Por otra parte, hemos incorporado a 2.500 alumnos universitarios en competencias y becas deportivas de estudio”, completó.

