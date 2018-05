Alumna graba a su profesor cuando la acosaba sexualmente

COMPARTIDOS: 0

Una grave denuncia de acoso sexual realizó una estudiante de la Universidad Nacional de Colombia contra el director del magister de Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales.

Lizeth Sanabria, divulgó el video en el que se les ve a ambos sentados en una oficina. "No profe, yo estoy comprometida", le dice como se ve en el video.

Esa frase se produjo cuando el profesor Fredy Alberto Monroy, se le acercó, le habló en un tono bajo de voz e intentó besarla. La joven dijo que estas situaciones ya se habían presentado anteriormente y había llegado a pensar en dejar la universidad.

Sanabria contó que en el marco del desarrollo de su trabajo de tesis, Monroy se aprovechó de su confianza y sobrepasó los límites. "No, profe, muchas gracias por todo", le decía la alumna, educadamente, varias veces.

El relato de la joven es: "En el cuarto oscuro del laboratorio, mientras me mostraba un experimento con unos laser, me llevó contra la pared y tocó mi cintura y los senos. Pese a mi rechazo, me pidió que le diera un piquito", detalló Sanabria, a W radio.

