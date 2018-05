Avicii se habría suicidado con un pedazo de vidrio

COMPARTIDOS: 0

Hace pocos días, un comunicado de la familia del famoso DJ de 28 años insinuaba que el motivo de la muerte del Tim Bergling, más conocido como Avicii, habría sido un suicidio.

Esta mañana, el reconocido medio TMZ informó que diversas fuentes le confirmaron que Avicii se habría suicidado con una botella de vidrio.

En su artículo, asegura: “Nuestras fuentes dicen que el método de la muerte fue un pedazo de vidrio que causó un sangrado masivo. Dos fuentes nos dicen que Avicii rompió la botella y usó el vidrio para causarse heridas fatales. Una fuente dice que era una botella de vino”.

Además, dos fuentes aseguraron que las heridas fueron en el cuello, pero otra lo niega rotundamente y señala la muñeca.

Hace unos días, la familia publicaba: “Nuestro querido Tim era un buscador, un alma artística frágil que buscaba respuestas a preguntas existenciales. Un perfeccionista superado que viajó y trabajó duro a un ritmo que condujo a un extremo estrés. Cuando dejó de hacer giras, quería encontrar un equilibrio en la vida para ser feliz y poder hacer lo que más le gustaba: la música. Luchó realmente con pensamientos sobre el sentido de las cosas, la vida, la felicidad. Él no podía continuar más. Él quería encontrar la paz. Tim no estaba hecho para la maquinaria en la que se encontraba. Era un tipo sensible que amaba a sus admiradores pero evitaba ser el centro de atención. Tim, siempre serás amado y tristemente extrañado. La persona que eras y tu música mantendrán viva tu memoria”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-4-30-19-59-16-video-becky-g-hizo-bailar-sin-pijama-a-su-abuelo

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-4-30-19-5-15-karina-se-acordo-del-kun-y-le-tiro-tremendo-palito