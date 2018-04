Karina se acordó del Kun y le tiró tremendo palito

COMPARTIDOS: 0

A casi un año de su separación del Kun Agüero, Karina La Princesita hizo referencia a los motivos de su separación del futbolista tras cinco años de relación.

Instalada en Buenos Aires, la cantante tropical fue contundente y le tiró un palito a su ex: "Yo siempre viví acá (en la Argentina), no terminamos de ser una familia, pero qué se yo... Igual, tampoco es cierto eso de que todos se separan y quedan amigos. Eso no es cierto. Por lo menos en mi caso, no. Pero tampoco, enemigos".





También fue consultada por los rumores de la reconciliación del futbolista con Gianinna Maradona: "A sí sepa o no, siempre trato de no opinar sobre temas que no me corresponde. Hoy ese tema ya no me corresponde", completó en Los Ángeles de la Mañana.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-4-30-17-56-14--pelo-lomazo-julieta-nair-calvo-la-pasa-bomba-en-la-arena-mexicana

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-4-30-14-36-20-el-destape-hot-de-jana-maradona