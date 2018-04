Kourtney Kardashian y Kylie Jenner se sacaron una ardiente foto en un baño

COMPARTIDOS: 0

¡Muy provocativas! Kylie Jenner y Kourtney Kardashian elevaron la temperatura de todos sus seguidores en la res social Instagram. Publicaron algunas imágenes posando con ¡pocas prendas de ropa en el interior de un baño!

Kourtney Kardashian y Kylie Jenner compartieron algunas imágenes en sus redes sociales. En la primera fotografía se las ve posando con un camisón largo, y en la otra en ropa interior. Indudablemente estas instantáneas enloquecieron a sus seguidores.

En poco tiempo la imagen que publicó Kourtney Kardashian obtuvo más de un millón de corazones, mientras que la instantánea de Kylie Jenner logró alcanzar más de 4 millones de corazones.

“Qué lindas se ven”, “Son mamás y lucen espectacular”, “Las adoramos”, “Qué sexys se ven”, “Ustedes siempre dando la hora”, “Son todo un encanto”, “Encantadoras y sensuales como siempre”, son algunos comentarios que se leen en las publicaciones.

No cabe duda que cualquier publicación que realice Kylie Jenner y Kourtney Kardashian siempre dará qué hablar.

Las osadías que realiza cada celebridad vuelven locos a todos sus seguidores.

La hermanas Jenner- Kardashian forman parte de las celebridades con más seguidores e influencia en las diversas plataformas sociales, donde pueden posar a su merced sin ser censuradas.

La fama les alcanzó gracias al programa familiar “Keeping Up with the Kardashians” que fue bien aceptado en Estados Unidos. Desde entonces, Kylie Jenner y Kourtney Kardashian, así como sus demás hermanas, han sabido sacarle provecho a su popularidad.

