Alanis Morrisette apareció con este look y sus fans le dijeron de todo

Todos recordamos a la cantante Alanis Morrisette esbelta, con su cabellera larga y su actitud irreverente arriba del escenario. Sin embargo, el tiempo pasa y a sus 43 años la dueña del hit "Thank you" decidió renovar su apariencia.

“Parece una abuela de 75 años”.

Alanis Morrisette decidió dejar de lado su pelo largo para ahora lucir el pelo muy corto, el cual dio mucho de que hablar a los usuarios de Instagram y desató criticas muy fuertes que aseguraban que el nuevo corte la hace lucir más grande de edad. “Parece una abuela de 75 años”, “Me recuerda a una mujer muy mayor”, fueron algunos de los comentarios de los disgustados seguidores sobre la transformación de su ídola.

Sin embargo, no es la primera vez que Alanis Morrisette luce así: en 2004, cuando su larga melena la representaba, también decidió cortárselo. “Era el momento de hacer espontáneamente algo que me daba miedo. Me había escondido detrás de mi pelo; era el momento de superarlo”, explicó.

