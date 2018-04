Termina la grabación de ‘El anticuario’

COMPARTIDOS: 0

Desde el 14 de abril, Gastón Pauls, Gabriel Schultz y un equipo de 30 profesionales están recorriendo la provincia con el rodaje de los cuatro capítulos de El anticuario, una miniserie de ficción que se filmará hasta mañana en Mendoza.

“En estos últimos años he venido mucho a Mendoza, es un lugar que me encanta, me encanta la gente, me encanta todo y yo, a Mendoza, ya la siento como mi casa”, dijo en una entrevista con Así estamos, por Estudio 91.7, Gastón Pauls, que el año pasado estuvo protagonizando Personajes peculiares con Paul Palomino (otra miniserie hecha por y en Mendoza).

Sobre Mario Marianetti, el personaje que encarna en la ficción, el actor porteño observó: “Me gusta el personajes. Marianetti es un hombre seco que tiene un negocio de antigüedades y que le cuesta desprenderse de sus objetos, principalmente porque cree que la gente no los valora. Entonces prefiere guardarse las cosas y no venderlas, antes que venderlas a alguien que no valore lo que tiene. ¡No vende, no vende! Vende muy poco y está peleado con el mundo que avanza”. Además, Pauls admitió: “Cada personaje que uno crea tiene algo de uno. Por algo le caen a uno los personajes que le caen. No sé si es el destino o Dios o uno mismo que hace fuerza, pero algo de lo que uno hace, habla de uno”.

En cuanto a sus compañeros de elenco y, principalmente al coprotagonista de El anticuario, el artista señaló: “Gabriel (Schultz) ya había trabajado en dos o tres películas, pero esta creo que es su primera serie. Después está Moro Anghileri, con quien yo ya había trabajado y Julieta Dora, mendocina con quien también había trabajado quiero mucho”.

“Aunque sea un sobrinito en un cumpleaños, cuando se enciende una cámara, todos cambiamos. Posamos, damos nuestro mejor perfil o lo que sea, pero algo cambia”, reflexionó, Pauls que, adelantó que, para poder ver El anticuario, habrá que esperar algunos meses. “Son unos cuatro meses de edición, así que yo creo que va a estar para la última parte del año o principios del año que viene. Hay algunas propuestas pero todavía no se sabe por que canal se va a pasar, igual si lo digo no grabo más y traen a Facundo Arana”, avisó con humor el actor.