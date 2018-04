Y en el mismo lodo…

La Argentina de la palabra regalada volvió a hacer de las suyas esta semana. Discepolianamente, por aquello de “lo mismo un burro que un gran profesor”, todos nos transformamos en expertos en fracking y en cuidado del agua y el ambiente. Esa misma que en nuestras conductas privadas derrochamos, ese mismo ambiente que denostamos entre acequias mugrosas, botellas tiradas por la ventanilla de los autos y paseando perros sin las obligatorias palita y bolsita para juntar sus heces.

La Argentina de la palabra regalada volvió a ser un muro de Facebook. Todo se dice con liviandad, no importa si es cierto o mentira, y curiosamente el audio que más circuló no es el de un experto en cuidado de medio ambiente, sino de alguien que compró (a conveniencia) la teoría más apocalíptica y la echó a rodar en un acting digno de mejor causa.

Así, con la liviandad de una red social, encontramos políticos que se travisten en acérrimos defensores de la Pachamama cuando hace un ratito se callaron la boca obedientemente, no sea cosa de poner en riesgo sueldos y prebendas. Es menester, para sumar un poco de información, recordar que el decreto autorizando el fracking, fue sancionado por Cristina Fernández hace cuatro años ya, y luego autorizado en una ley que votaron cada uno de los legisladores de su partido.

El punto es que, también, algo debe señalarse en virtud de la realidad. La discusión tiene como eje a Vaca Muerta, donde se practica la fractura hidráulica. La cuenca ocupa fundamentalmente Neuquén y tiene una parte en el sur del territorio mendocino, en la zona de Malargüe. Pero claro, los límites que el hombre impuso a la provincia no son capaces de cambiar la geología. Entonces, esa misma placa fracturada que está al sur de la nuestra, si la práctica es nociva, difícilmente respete la demarcación política.

Por eso, lo que vale preguntarse es si seremos capaces de controlar en modo eficiente que se cumplan los protocolos de seguridad ambientales necesarios para evitar catástrofes ambientales. Viendo lo que se discute parece que no por ahora.

Pensar en una Mendoza que no explote sus recursos naturales parece una utopía muy razonable para ciertas almas nobles, pero a todas luces resulta imposible, en primer término, porque esas mismas almas nobles no podrían, aunque quisieran, renunciar a un mundo en el que esos recursos son indispensables. ¿Alguien podría pensar, por ejemplo, en dejar de usar para siempre los celulares? Es indispensable explotar el litio para tenerlos. Cuando se piden energías renovables y no contaminantes estamos en el mismo tren: ¿en qué baterías podría almacenarse la energía que no necesite de la explotación de recursos minerales?

El asunto pendiente es, entonces, el de siempre, y la razón del fracaso de cientos de políticas en nuestro país: la falta de organismos de control. Corrupción, negociados, contaminación, fracasos en concesiones de servicios, mucho de ello se puede explicar por ese lado.

Por supuesto que los hipócritas de la Argentina de la palabra regalada nunca lo reconocerán. Es mucho más fácil señalar culpables siempre entre los defensores de las ideas opuestas a las propias y ya está, santo remedio.

Y así, como lo decía Discépolo, vamos "en el mismo lodo todos manoseaos".