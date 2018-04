MENDOZA | El Gobierno denuncia "campaña terrorista" contra el fracking

COMPARTIDOS: 0

A pocas horas de la asamblea general en "defensa del agua" y "contra la estimulación hidráulica" (este lunes a las 10, en la Plaza Independencia), el Gobierno de Mendoza salió a "derribar mitos" sobre el fracking en nuestra provincia.

Así, convocados por autoridades gubernamentales, profesionales del área de la geología y referentes ambientales locales volvieron a defender este tipo de técnicas.

Sin embargo, las declaraciones más "picantes" sobre el tema del momento, vinieron directamente desde los propios funcionarios.

Por ejemplo, el ministro de Economía, Martín Kerchner, no tuvo medias tintas al referirse sobre el caso y denunció una "campaña del terrorismo" contra el fracking. “Me parece que la falta de información hace que la gente dude, nosotros hemos brindado toda la información, al contrario, hemos elevado los controles y la posibilidad de controles ambientales, como nunca ha existido en esta provincia bendita. Me parece que debería haber un poco más de tranquilidad y confianza porque claramente nosotros no vamos a permitir que pase algo. Lo demás es terrorismo”.

"Nos ofrecemos a dar charlas para que la gente no se asuste"

Daniel Bogetti, geólogo, explicó: “La asociación geológica se ofrece a dar charlas para que la gente se quede tranquila y no se asuste. Las ideas que circulan en las cadenas de WhatsApp y redes sociales no están basadas en datos científicos. Desde que yo nací, se hace estimulación hidráulica. Son fracturas de menos de un milímetro, son abiertas y se les mete arena para que queden abiertas”.

Respecto del proceso de utilización del agua, Bogetti comentó: “El acuífero es imposible que se contamine porque está más arriba, y son pozos especiales. La mayoría de los arroyos de Malargüe drenan sobre rocas afloradas, las aguas subterráneas pueden estar salinizadas o con petróleo pero es natural. Es un proceso natural al que los organismos ya están adaptados, no hay que alarmar a la gente, sobre todo si no conocen los procesos naturales”.

"Desde los años 70 se viene usando el fracking en Malargüe para trabajar en los pozos"

Jorge Argento, titular de la cátedra de mineralogía de la carrera de Geología de la UNCuyo en Malargüe explicó el procedimiento del fracking y de qué forma se utiliza el agua: “Los pozos de monitoreo no son sobre agua de consumo humano”.

Respecto de la información que se viralizó por WhatsApp y redes sociales, el profesor opinó: “Cualquier persona sale a decir una barbaridad y genera este caos. Eso es irresponsabilidad tanto de la gente que da esa información como del ciudadano que toma cualquier información sin informarse debidamente. La actividad del fracking se hace desde 1949 en el país. Desde los 70 se viene usando el fracking en Malargüe para trabajar en los pozos”.

“El fracking es lograr mejorar la permeabilidad de una roca con una estimulación hidráulica. Eso es ingresar agua a presión para generar microgrietas en la roca e incorporar arenas de silicio para generar canales permeables que permiten que las moléculas de hidrocarburo puedan llegar al pozo. Es una estimulación que, mientras menos dure, es mejor”.

"El fracking no genera calentamiento global"

Stephen Tindala un ex activista Greenpeace, murió recientemente, pero en una entrevista a la revista Herald Sun resaltó que el movimiento Greenpeace necesita repensar urgente el uso de las fuentes de energía y reivindicó la técnica del fracking.

Este líder ambiental enfatizó que esta técnica no contamina los recursos hídricos como así tampoco produce calentamiento global.

En una película personal de Lancashire de la serie del diario político de plataformas improvisadas, Tindala dijo: “Si nosotros queremos mantener las luces encendidas y detener el carbón hirviendo, es tiempo de que los ambientalistas acepten el fracking”.

"No existe posibilidad de contaminar las napas"

Emilio Guiñazú, subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, también habló del tema y explicó el concepto: “El fracking es un método que se utiliza para extraer petróleo no convencional. Cuando una roca madre se fractura sola, el petróleo fluye. El petróleo convencional busca esos lugares, son rocas reservorios. Ya cada vez es más difícil y más caro buscar petróleo”.

“Fracking es cuando vos fracturas una roca con agua, en el proceso se usan aditivos, entre ellos arena, ácido muriático, algunos químicos como bactericidas para que no haya colonias de bacterias. Todos químicos conocidos, fueron estudiados ampliamente. Son en cantidad menor a comparación de lo que usamos para ampliar la casa”, agregó el funcionario.

Respecto del uso del agua y la contaminación, Guiñazú dijo: “En Mendoza hay miles de metros de rocas que aíslan ese lugar de las napas freáticas. No existe chance de contaminar las napas. Los químicos son absolutamente normales"

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-4-29-11-13-50-mendoza-mato-a-un-adolescente-con-el-auto-y-lo-abandono-en-la-calle