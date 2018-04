Los resultados para que la Lepra salve la categoría

COMPARTIDOS: 0

El Torneo de la Primera B Nacional tendrá el próximo lunes una última fecha apasionante ya que tres equipos buscarán ascender a la máxima categoría mientras que otros seis pelearán por no descender.

Son seis conjuntos que buscarán permanecer en la segunda categoría: Mitre de Santiago del Estero, Boca Unidos de Corrientes, All Boys, Nueva Chicago, Independiente Rivadavia y Juventud Unida de Gualeguaychú.

Independiente Rivadavia: La Lepra no asegura su permanencia con un triunfo, necesita vencer a Ramón Santamarina de Tandil y esperar que Mitre o Chicago no ganen sus partidos mientras que, en caso de que empate ante Santamarina y de que Boca Unidos y All Boys ganen y que Juventud Unida pierda, se jugará un desempate entre los cuatro.