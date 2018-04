Dante: un puñal de sentimiento y rap

COMPARTIDOS: 0

¿Quién hubiera pensado que al Flaco Spinetta le iba a salir un hijo rapero? Seguramente nadie, pero lo cierto es que el más rebelde de sus vástagos lleva 27 años rompiéndola con un género muy distinto a lo que hacía su padre.

De a ratos, junto a Emmanuel Horvilleur con Illya Kuryaki and the Valderramas, y de a ratos con su proyecto solista, Dante Spinetta siempre se reinventa sin dejar de ser el rapero que en los 90 cantaba: “Estoy alerta de lo que haces, cuando te muevas es mejor que no te atrases”.

El año pasado, el cantautor volvió a sorprender con Puñal, su nuevo LP, en el que se presenta más crudo, desgarrador e introspectivo que nunca. Con los temas de este álbum, sumados a las canciones que marcaron su carrera musical, el hijo del Flaco llega a Mendoza para actuar mañana en Dee Dee Rock Club (Ruta Panamericana 7010, Chacras de Coria) y el sábado en el cierre de la Vendimia Urbana en la Nave Cultural (España y Maza, Ciudad).

En diálogo con Así estamos, por Estudio 91.7, Dante confesó estar “muy contento” de regresar a la provincia. “Mendoza es una locura de linda y de energía , así que siempre es un placer. Ahí tengo dos shows y también voy a estar poniendo música en una fiesta”, comentó.

En nuestra provincia, el rapero aprovechará para interpretar Soltar, Eclipse, Mi vida o Puñal, canciones que forman parte de su último álbum que vio la luz el 3 de noviembre de 2017. “Es un disco que me costó sangre y que de alguna manera es un punto de inflexión en mi carrera. Marca un antes y un después y me lleva a pensar que nada va a ser igual a partir de ahora, porque esto me marca un nuevo piso”, analizó el creador.

“¡Qué bueno que hiciste un CD de música en este momento en el que parece que se fuera a extinguir”, asegura Dante que le dicen sus fanáticos al escuchar Puñal. “Es un momento en el que hay cada vez más productos que están hechos sin alma, pero yo elegí ir con el alma. (Puñal) es un disco más vulnerable y más real. Cuando empecé a hacerlo estaba bastante atormentado y eso también me permitió decir: ‘¡Loco, pará!’, puedo hacer un disco con un álter ego y me puedo mostrar como soy con las cosas que me están pasando en este momento. Elegí ese camino y me pareció el más real y el más sanador”, explicó.

Pero no todo es sentimiento, amor y reflexión. El nuevo trabajo de estudio de Dante Spinetta también tiene sus pasajes con letras y sonidos más “urbanos” en temas como Pesadilla o el mismo Puñal. “Hay una influencia de la ciudad y su violencia. Buenos Aires, como todas las grandes ciudades, tiene esa cosa áspera. Tiene cosas maravillosas y también unos rincones muy oscuros, y el disco transita por ahí”, contó.

“Todos los discos de Kuryaki y los míos tuvieron sus partes intensas, pero en este momento me pareció que había que maximizar eso, maximizar el corazón y dejar que salga todo”, concluyó Spinetta, que, al hablar, demuestra que para él, su nuevo álbum fue literalmente un puñal de sentimiento y rap.

En Mendoza va a correr sangre

“El show que estamos haciendo es una mezcla de rock y urbano. La gente la pasa súper bien y estamos muy felices de ir para allá”, adelantó Dante sobre los shows que presentará, primero en el Dee Dee Rock (mañana a las 22) y el sábado, gratis en la Nave Cultural en el cierre de la Vendimia Urbana, que arranca a las 16.

Acompañarán a Dante:

En Dee Dee Rock Club, Dante Spinetta estará acompañado por la banda mendocina Pornokaut. Las entradas para el show cuestan $150.

Mientras, en la Nave Cultural habrá puestos de comidas, campeonatos de skate, muestras fotográficas y los espectáculos musicales de Louta, Huge the Cara y Gauchito Club, que calentarán la previa. La entrada es libre y gratuita.