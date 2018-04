Julieta Tell palpita la serie de playoffs con Unión Florida

Luego de afrontar la temporada regular, Las Heras Básquet se prepara para el primer partido de la serie de playoffs ante Unión Florida de Buenos Aires.

El juego inicial de la llave eliminatoria será el domingo en Mendoza y después se trasladarán a Capital Federal. Las mendocinas fueron de menor a mayor en la Liga Nacional femenina y es por eso que deberán dejar todo en estos playoffs.

En la previa de este partido, Julieta Tell analiza el choque con Unión Florida y destaca que cualquier rival que les tocará “era difícil”.

“Lo primero que pensamos como equipo era llegar lo más lejos posible, la Liga femenina es muy dura y todos los equipos son fuertes. Respecto a los playoffs, no teníamos preferencia por ninguno ya que todos son difíciles”, afirmó la jugadora riojana que sabe de antemano que con Florida será complicado.

“Será una serie dura y pesada, son tres partidos nada más y el que pierde se vuelve a casa”, agregó la Nº 7 de Las Heras.

Si bien reconoció que al comienzo les costó acomodarse en el certamen nacional, el más importante en el básquet femenino, Tell tiene en claro cuáles son las cualidades del equipo: “tenemos mucho corazón y amor por esta camiseta”.

La motivación del DT

Tener a Cristian Vargas como entrenador parece ser algo tranquilizante para las jugadoras de Las Heras Básquet, quienes lo reconocen como un buen técnico.

Para definirlo, Julieta Tell apuntó: “nos motiva todo el tiempo y dentro de la cancha, al margen de la clásica charla técnica, nos otorga nuestros tiempos para jugar”.

Una gran vidriera

Que Mendoza pueda tener un equipo en la Liga Nacional femenina es una oportunidad importante para el desarrollo del básquetbol local.

Al menos así lo entiende Tell, quien valora la presencia en el certamen. “Cuando me llamaron y me contaron del proyecto me pareció algo lindo, por más que seamos un equipo con muchas jugadores jóvenes, que podamos estar en la Liga Nacional es algo lindo; el objetivo es que muchas chicas se sumen a jugar”, expresó.

Como dijimos, el primer partido entre Las Heras y Unión Florida será este domingo a las 21.30 en el estadio Polimeni. En el caso de avanzar, el equipo mendocino se cruzará con el ganador la llave de Quimsa y Vélez.