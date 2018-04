VIDEO | Feroz pelea en vivo entre Toti Pasaman, Flor de la V y Yanina Latorre

COMPARTIDOS: 0

Una fuerte discusión al aire se produjo entre columnistas e invitados al programa de Angel De Brito.

El tema de la discordia, una vez más, fue la despenalización del aborto y lo que pretendía ser un debate terminó en una pelea con pocos argumentos y algunas bajezas.

Todo empezó cuando el periodista deportivo Toti Pasman se manifestó en contra de la despenalización de la interrupción del embarazo con argumentos un tanto débiles.

Al cruce de Pasman, salieron las panelistas, Yanina Latorre y Flor de la V para "ponerle los puntos" a Juan Carlos que también es abogado.

El conductor de los Ángeles de la mañana, intentó poner paños fríos, pero de nada sirvió, y ambas partes se cerraron en la falta de diálogo propia de una charla con descalificaciones.

"No estoy de acuerdo. No. Para mí, no es la solución. Yo creo que hay mucha gente que por ahí que no es progre, pero también hubo una marcha, en la que estuvo (Gastón) Recondo, a favor de proteger la vida y el embarazo, pero tiene menos prensa", dijo y las panelistas explotaron.

