Pasó a cuarto intermedio el juicio por el crimen de Ayelén

En la mañana del miércoles comenzó el juicio por el homicidio de Ayelén Arroyo, la joven que fue asesinada en Ugarteche la fatídica semana de septiembre posterior al día de la primavera del 2016. La Justicia decidió pasar a uncuarto intermedio hasta el jueves.

El caso de Ayelén puso en foco el accionar de la Justicia, ya que Roque Arroyo había salido de la casa familiar por pedido de su hija, quien lo había denunciado por maltrato y posibles intentos de abuso sexual. El hombre fue sacado de su hogar con una prohibición de acercamiento pero a pesar de las dos medidas judiciales fue hasta su casa y degolló a su hija.

Roque Arroyo aceptó ser el asesino de su hija

La audiencia del juicio oral y público duró 10 minutos, en donde la fiscalía y la defensa le anunciaron al tribunal que acordaron un juicio abreviado. Esto es un acuerdo de pena y en este caso es un sola, la prisión perpetua.

Silvia Blanco, amiga de Ayelén, expresó: “Esperábamos que se hiciera justicia y si se hizo, aceptó la culpa y por lo que nos dijeron es perpetua. No me sorprende que él haya aceptado la condena porque de él se puede esperar cualquier cosa. A simple vista no se veía como era pero puertas adentro era peor”.

