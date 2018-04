Nora Cárpena vuelve a la tele como panelista

COMPARTIDOS: 0

Tu navegador no soporta los elementos de audio.

En la sección ‘La reina del lunes’, del programa Así estamos, por Estudio 91.7, la legendaria actriz Nora Cárpena habló de todo con Paula Monteagudo y Gabriel Landart.

“El 15 de mayo empiezo un programa que va a conducir Moria Casán y va a ser una experiencia nueva para mi vida, porque voy a ser panelista. El sábado estuve comiendo en casa de Carolina Papaleo, que también va al panel, y dije: ‘Mirá que a esta altura de mi vida voy a hacer algo que no hice nunca’. Es algo entretenido”, anunció la ganadora del Martín Fierro en 2006 a ‘Participación especial en ficción’, por su papel en Montecristo.

Sobre el ciclo, Cárpena reveló: “El programa tiene un muy lindo panel y cada uno hace un monólogo. Es algo muy interesante y lo va a conducir Moria (Casán)”.

El programa del que participará la actriz se podrá disfrutar por América TV y se emitiría por las tardes en reemplazo de Infama.

En cuanto al presente del teatro, la villana de incontables ficciones: “Hay un montón de actrices jóvenes que trabajan que no necesitan vivir del escándalo. Las que están haciendo ficciones en aire o para otras cosas como Netflix o todo eso no viven del escándalo. Yo no he vista muchos escándalos de Nancy Duplaá o de Leticia Brédice, por ejemplo. A la mayoría de las actrices que están trabajando en Calle Corrientes por ejemplo, no les veo hacer escándalos”.

Con respecto a la despenalización del aborto legal y gratuito, Norma Cárpena opinó: “Es un tema muy espinoso, muy difícil. Yo pertenezco a otra generación, pero de cualquier manera estoy de acuerdo con que no pueden morir niñas por abortos clandestinos. (El aborto) no va a dejar de ser un crimen, pero al que está decidido a hacerlo es muy difícil frenarlo. Yo estoy absolutamente en contra del aborto, pero no quiero que las chicas mueran”. Por otra parte, la artista destacó el interés de grandes actrices en el tema. “Me parece muy bien, porque las actrices somos ciudadanas, no veo porqué no nos podemos involucrar en los temas que nos interesan. Se puede estar de acuerdo o no, pero estás involucrada”.