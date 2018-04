Mendoza: furia por supuesto abuso sexual en un jardín

COMPARTIDOS: 0

Un posible caso de abuso sexual en un jardín de Tunuyán provocó la ira de un grupo de padres.

En la tarde de hoy, en el jardín Manantiales 0-133, de calle Argentina 851, padres de chicos de ese establecimiento protagonizaron incidentes por una supuesta vejación que habría cometido un celador del lugar.

“Acudimos al jardín por los disturbios que iniciaron los padres y nos enteramos hoy de la situación. Por el momento no hay definición alguna ya que todo está en materia de investigación”, aseguró Silvia Cornejo, delegada regional de la DGE en el Valle de Uco.

La funcionaria reconoció que el acusado (un celador del jardín), “seguramente no irá a trabajar hasta que la situación se aclare, porque también se debe resguardar su figura”.

Si bien no se conocen muchos detalles del hecho, una niña de cuatro años sería la víctima del trabajador no docente. La menor fue trasladada al Cuerpo Médico Forense, donde le harán exámenes para determinar si hubo o no abuso.

El jardín Manantiales queda muy cerca del kilómetro cero de Tunuyán, fue inaugurado el año pasado y no forma parte de ninguna escuela.